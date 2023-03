Veste mare în familia Biancăi Pop. Vedeta este însărcinată în șase luni: „În primele două zile am fost depresivă”

In articol:

Bianca Pop este una dintre cele mai controversate vedete din showbizul românesc. În urmă cu ceva timp, vedeta s-a mutat în Spania alături de partenerul ei, George Tomaziu, iar acum este mai fericită ca niciodată.

Anul trecut, fosta ispită a trecut printr-o mulțime de stări după ce a aflat că este însărcinată.

La început era în extaz, după ce a aflat că o să devină mama pentru prima dată, dar din păcate lucrurile nu au mers așa cum bruneta și-ar fi dorit, iar la ceva timp a primit cea mai cumplită veste, aceea că a pierdut sarcina.

Acum, Dumnezeu i-a dăruit o a doua șansă să-și întemeieze o familie, iar Bianca Pop este din nou însărcinată. În ultima perioadă, aceasta a luat destul de mult în greutate, dar tot timpul a pus acest lucru pe seama alimentației, fără a se gândi nici măcar o secundă că noile kilograme ar putea fi din altă cauză. Bruneta a aflat de sarcină abia în a cincea lună, asta după ce și-a făcut un test de sarcină.

Surpriza a fost și mai mare atunci când după ce a ajuns la spital și și-a făcut o ecografie, doctorul i-a spus că bebelușul este deja mare și a început să miște.

„Mă simt bine, peste 2 săptămâni voi intra în luna a șasea. Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău. Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată. Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am băutut sucuri, că am mâncat. Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie. M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Bianca a mărturisit că nu se aștepta la o asemenea veste, dar și că nu era deloc pregătită pentru asta. Următoarele două zile a fost șocată și depresivă și încă nu îi venea să creadă ceea ce se întâmplă în viața ei. Cel mai nerăbdător este chiar tatăl fetiței, care abia așteaptă să o țină în brațe. Chiar dacă vedeta s-a mai lăsat ți în trecut pe mâna medicilor, dea această dată susține că are foarte mari emoții. Aceasta s-ar putea să nască chiar cu o zi înainte de ziua sa de naștere.

„Nu eram pregătită, în primele două zile am fost șocată, depresivă. Nu am planificat. O să fie fetiță. George abia așteaptă să o vadă, să o strângă la piept. Am niște emoții, îmi e foarte frică, chiar dacă mi-am făcut atâtea operații la sâni, la nas, dar simt așa o teamă. Totuși, mă gândesc că este vorba de Spania, nu e la fel ca în România, e posibil să nasc înainte de ziua mea cu o zi”, a mai spus Bianca Pop.

Bianca Pop, despre o viitoare sarcină

La scurt timp după ce a pierdut prima sa sarcină, Bianca Pop a mărturisit că nu se simte pregătită pentru a deveni mamă curând, în ciuda faptului că partereul ei de viață își dorește foarte mult acest lucru. Fosta ispită spunea că încă este ca un copil și că dacă ar fi după ea abia peste 2-3 ani ar vrea să rămână însărcinată.

„El ar vrea, eu nu pot să zic că sunt pregătită. Dacă ar fi după mine ar mai fi, nu după 2-3 ani. Eu sunt ca un copilaș din acela alintat, râzgăiat, răsfățat. Pe mine mă speria tema asta de a avea un copil. Dacă e să fie, da, dar eu nu aș vrea să fie acum. Aș vrea să mai aștept mult și bine. Așa sunt eu, îmi place mai mult să mă bucur de mine, de viața mea, să stau liniștită, să mă distrez, să mă simt bine”, spunea în luna noiembrie a anului trecut bruneta, potrivit Spynews.

