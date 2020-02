Cristina Pucean, dansatoarea preferată a maneliștilor din România, a trecut printr-un moment dificil în viața ei atunci când i-a murit nepoțelul, Ryam. Acum, vedeta pare să își găsească din nou fericirea, după ce cumnata Cristinei a mai născut un băiețel.

Dansatoarea a postat mai multe poze cu noul-născut pe pagina ei de Instagram.

Familia Cristinei Pucean a trecut cu greu peste moartea lui Ryam

Mesajul din descrierea pozelor postate de dansatoare pe Instagram este unul emoționant. Detaliul care nu poate trece neobservat este că ne micuț îl cheama tot Ryam, precum nepoțelul care și-a pierdut viața într-un incendiu.

”Cine a spus ca din Așteptările Mari se nasc binecuvântări, a avut dreptate ! Dumnezeu și-a întors din noua fata către mine, și mi a adus in grija, acest suflet curat și nevinovat. Acum câteva luni, eram la pământ și nu credeam ca exista ceva care sa ma mai poată face sa simt ca trăiesc . Începusem ușor ușor sa ma obișnuiesc cu ideea ca sunt in viața, dar fericirea nu o sa o mai am niciodată , și uite ca ....ce Dumnzeu ti-a pregătit, nimeni nu îți poate lua . De acum , totul va fii diferit . Raym , s-a întors acasă. Te iubesc Dumnezeul Meu”, a scris Cristina Pucean pe Instagram.

Dansatoarea a suferit cumplit după moartea micuțului Raym și a promis că nu îl va uita niciodată. Raym, nepotul Cristinei Pucean, a murit în luna septembrie, după ce casa dansatoarei a luat foc. Puștiul s-a prapadit, iar familia a fost distrusă.

Mama baiețelului a aflat că este însărcinată la scurt timp după ce Raym a murit. (Citeste si: Cristina Pucean a aruncat bomba! Se mărită cu Jador! Ce reacție a avut mama ei când a aflat)

"Eu tot mă rog la Dumnezeu să fie ca el. Adică poate Dumnezeu face o minune și o să se întoarcă înapoi tot Raym", a declarat Pucean, la scurt timp dupa ce a aflat ca va avea un nepoțel.