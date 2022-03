Veste mare pentru fanii 5GANG. Selly a făcut anunțul: ”Abia aștept să ne întoarcem pe scenă, am pus biletele în vânzare”

In articol:

În luna decembrie a anului trecut, Selly venea cu un anunț care a întristat o mulțime de adolescenți. Vloggerul anunța atunci că proiectul ”5GANG” a ajuns la final, iar trupa se destramă. Acum însă, fanii celebrei trupe mai au o șansă să se bucure de prestațiile celor cinci tineri.

Pentru că pandemia de coronavirus le-a pus pe butuci ultimul turneu pe care și-l programaseră, au fost și orașe în care ”5GANG” nu a mai ajuns să își încânte ascultătorii, asta deși biletele se vânduseră deja.

Citeste si: Selly, aroganță la cote maxime! Pe ce a putut să cheltuiască 25.000 de euro, în doar 24 de ore?

5GANG [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Lovitură grea pentru Putin! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp. Liderul de la Kremlin este încolțit..- bzi.ro

Selly anunță noi concerte 5GANG

Astfel că, din dorința de a nu dezamăgi pe nimeni, Selly și colegii săi au luat o decizie neașteptată, ținând să precizeze că trupa nu se reunește, ci doar își anorează ultimele evenimente stabilite.

Mai mult decât atât, chiar dacă profesional au ales să meargă pe drumuri diferite, relația dintre cei cinci este una bună, subliniază artistul.

“L a începutul acestui an ne-am adus aminte că noi, în 2020, în cadrul turneului național 5GANG, pe care-l făcusem în 2019 – 2020, mai rămăsese să facem patru orașe. Se vânduseră deja biletele în aceste orașe și pandemia, evident, ne-a oprit planurile, s-au sistat toate evenimentele. Oamenii au cumpărat bilete și noi vrem să facem evenimentele respective din respect pentru cei care au achiziționat acele bilete. Nu e o reuniune a 5GANG -ului. În același timp, repet, nu suntem certați. Suntem în relații foarte bune, doar am decis să punem stop proiectului, însă am decis să facem și această excepție pentru cei care își cumpăraseră bilete încă din 2020 și plătiseră acei bani. Sunt mulți care nu au optat să-și ia banii aceia înapoi, motiv pentru care ei au vrut să ne vadă pentru ultima dată și am zis ok, hai să facem acest turneu. Așa că, dragi constănțeni, vă așteptăm mâine la Constanța. Revin cu data și pentru Sibiu ”, a transmis Selly pe Instastory.

Ulterior, pentru că începând cu ziua de 9 martie 2022 statul român a ridicat toate restricțiile pandemice, Selly a mai venit cu o veste bună.

Cum inițial biletele pentru concertele rămase se vânduseră în număr redus, regula fiind ca sala de spectacol să fie ocupată doar la jumătate din capacitatea sa, acum și mai mulți fani îi pot vedea și auzi pe cei cinci. Noi bilete au fost puse în vânzare pentru a se ocupa și restul locurile rămase libere, spune artistul.

Citeste si: Selly, implicat într-un accident rutier! Influencerul și-a avariat bolidul de lux: „Am bușit-o”

„Între timp, ieri, după cum știți, s-au scos toate restricțiile, motiv pentru care acum pot intra mai mulți oameni decât puteau înainte în sălile respective. Am pus biletele la vânzare pentru cei care vor să vadă în turneu, pentru ultima dată, 5GANG, o să fie câteva orașe. Ne vedem mâine la Constanța, abia aștept să ne întoarcem pe scenă ”, a mai adăugat Selly.