Veste năucitoare pentru George Burcea. Ce s-a întâmplat l-a dărâmat

În timp ce Andreea Bălan radiază și tocmai a lansat noul videoclip, George Burcea ar putea fi trimis în judecată chiar săptămâna aceasta în dosarul în care este cercetat că ar fi consumat cocaină, anunță Antena 3, ceea ce ar însemna că actorul este mai aproape de o eventuală condamnare pentru infracțiunile pe care le-a comis la volan drogat.

Cum a început tot? Burcea a fost oprit în trafic în luna februarie a acestui an. Început ca un test de rutină, decizia polițiștitul a scos la suprafață faptul că George Burcea se afla sub influența cocainei.

Nimic nu merge bine în viața lui George Burcea. Despărțirea de Andreea, un blestem?

În urma verificărilor făcute de oamenii legii, actorul a rămas fără permis și s-a ales cu un dosar penal. Acesta a fost testat cu aparatul Drager Drug Test 5000, iar rezultatul a fost pozitiv. Ulterior, George Burcea a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe de sânge.

Soțul Andreei Bălan a fost prins drogat la volan, iar oamenii legii au anunțat la scurt timp ce substanțe interzise a consumat actorul George Burcea. Acesta a rămas fără permis și se fac cercetări în cazul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.



Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a confirmat că George Burcea a consumat cocaină. Soțul Andreei Bălan a fost tras pe dreapta de polițiști, iar în urma unui test antidrog au descoperit că acesta consumase substanțe interzise.

„În jurul orei 10.00, în timp ce rula cu autoturismul pe B-dul Eroilor din orașul Voluntari, pe sensul către municipiul București, numitul B.G.V. a fost oprit de un echipaj de poliție din cadrul IPJ Ilfov-Serviciul Rutier, împrejurare în care acesta a fost testat cu aparatul Drager Drug Test 5000, rezultatul testării indicând o valoare pozitivă a „Cocaine”, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus către o unitate spitalicească în vederea recoltării probelor biologice de sânge”, au lămurit procurorii.

Andreea Bălan și-a turnat soțul?

De asemenea, Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea a anunțat că cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Andreea Bălan și George Burcea nu mai formează un cuplu, iar artista a confirmat acest lucru. Vedeta susține că soțul ei nu își mai dorește să stea lângă familie și că el este cel care a luat decizia de a se separa. George Burcea a plecat din casa Andreei Bălan, iar acum locuiește în apartamentul unui prieten. Fetițele cuplului au rămas în grija artistei, iar actorul vine în vizită la Ella și Clara.

"Poliţia Ilfov nu "m-a filat mult timp"... aşa cum au scris "genialele" ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informaţi de Andreea. Spun asta pentru cã eram de față când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram când mi s-a cerut politicos să eliberez "platoul de filmare". Andreea ştia că eu am consumat substanţe. De unde? Şi-a însuşit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta şi-n stânga", a scris George Burcea pe Facebook.

Dovada că George Burcea nu a înțeles nimic

Pe George Burcea nu îl deranjează că alăturarea de Andreea Bălan l-a transformat într-o persoană publică și, astfel, a devenit un exemplu pentru copii. Cel puțin, teoretic.

"Faptul că eu am consumat o substanţă interzisă de lege nu văd de ce ar fi problema întregii ţări... Pe lângă asta, să ştiţi că mi-am luat "problema" cu banii munciţi de mine, nu de mama, Andreea sau din banii voştri. Nu uitaţi că am voie să fac ce vreau cu banii mei, iubiţilor.... Pe lângă acest aspect, în ultimii 5 ani nu ştiu dacă m-am îmbãtat de 5 ori şi atunci a fost de ziua mea, din banii mei şi într-un loc sigur, nu în club, pe stradă sau la volan, cum pretind anumite scursuri ale societăţii, scursuri care au consumat şi poluat degeaba zeci de ani. Conform legii eu am greşit şi totodatã mi-am şi asumat acest lucru, iar mai târziu voi plãti. Nu vã faceţi griji, ştia Burcea cã vine şi ziua plãții", a mai scris George.

