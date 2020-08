Cum va arăta școala din septembrie, în plină pandemie

In articol:

Gabriela Firea spune că măsura propusă de Guvern privind declarația pe proprie răspundere este irațională și ineficientă. Edilul Capitalei susține că declarația dată de un părinte nu are nicio valabilitate, pentru că un acesta nu știe dacă are copilul bolna de Covid-19, mai ales dacă e asimptomatic.

„Din 30 dacă au fost 15 la şcoală în clasă, dacă acei 15 elevi au fost testaţi şi se constată că nu doar un elev avea COVID-19, ci au test pozitiv 7 copii. Să zicem că acei şase copii plus unul nu au prezentat simptome şi atunci acei vor fi găsiţi vinovaţi. De aceea spun că sunt ilogice, iraţionale, aberante aceste reguli impuse de Guvern, prin Ministerul Sănătăţii şi acceptate de Ministerul Educaţiei, care în loc să se revolte le acceptă. Declaraţia pe proprie răspundere dată de un părinte nu are nicio valabilitate, pentru că părintele nu are mijloacele necesare să afle dacă propriul său copil este infectat cu SARS-CoV-2”, a spus ea.

Firea spune că soluția ar fi testarea și învinovățește Guvernul că a blocat demersurile făcute de Primăria Capitalei.

„Guvernul nu crede în testare. Suntem singura ţară care nu am testat persoanele asimptomatice. Am testat foarte puţin pe definiţia de caz. Guvernul a blocat testarea de la Bucureşti. Guvernul nu anunţă acum că ar fi făcut vreo achiziţie de teste şi aparate ca să testeze cadrele didactice, să îi testeze pe copiii care prezintă anumite simptome. Pentru Bucureşti ne descurcăm foarte greu”, a afirmat Gabriela Firea, sâmbătă seara.

Edilul a precizat că Primăria Capitalei va tăia bani de la investiții pentru a susține elevii și va face testare pentru bucureșteni, fiind susținută și de primarii de sector.

Noi vom tăia bani de la investiţii ca să îi sprijinim pe elevi, dar sunt localităţi în ţară care nu mai au resurse de niciun fel. Acei copii sunt condamnaţi să se îmbolnăvească sau sunt condamnaţi să nu mai facă deloc şcoală din cauza Guvernului care s-a împrumutat. Avem deficit foarte mare, aproape 9% şi nu alocă acele resurse necesare autorităţilor locale astfel încât copiii să fie testaţi, cadrele didactice să fie testate, să se asigure materiale sanitare, materiale de protecţie. Să se construiască acolo unde este necesar, în curtea şcolii, un spaţiu modular unde să mai poată învăţa câteva clase, ş.a.m.d”, a completat Gabriela Firea.