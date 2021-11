Veste proastă pentru români! Fostul ministru al Economiei vine cu un avertisment: prețurile la factura de energie electrică au crescut și mai mult

In articol:

Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, vine cu o veste proastă pentru toți românii! Politicianul susține că statul a crescut, din nou, prețurile la energia electrică, iar astfel facturile românilor sunt și mai mari. Useristul a venit și cu explicații despre care va fi impactul acestui lucru asupra buzunarului românilor.

„ Cu toată tevatura politică, un lucru a trecut neobservat ieri. Au mai crescut puțin taxele din prețul energiei electrice. Prețul energiei electrice include pe lângă accize și TVA, certificate verzi și o contribuție de cogenerare. Certificatele verzi subvenționează energia verde, iar contribuția de cogenerare subvenționează centralele de cogenerare pe gaz.De ieri a crescut ‘contribuția de cogenerare de înaltă eficiență’ cu 49% (de la 0.01712 lei/kWh la 0.02554 lei pe kWh). Impactul în preț va fi mic. Dar picătură cu picătură toate se adună. Mai ales că TVA-ul aplică și acestei contribuții deci orice creștere e deodată cu încă 19% mai mare.Până la plafonare, statul ne mai crește puțin factura”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Ce declara Florin Cîțu, de curând

Premierul demis, Florin Cîțu, declara faptul că Guvernul va subvenţiona o parte din gigacalorie, dar în baza unor principii de alocare clar stabilite.

„ Este o situaţie specială şi, indiferent de situaţia politică, trebuie să venim cu soluţii în momentul acesta. Şi aş vrea să avem o discuţie foarte onestă şi transparentă despre nevoile clare. Am văzut discuţiile pe care le-aţi avut cu Ministerul Finanţelor şi aş vrea să împărţim aceste nevoi până la finalul anului şi după aceea în prima parte a anului viitor, până în aprilie, pentru că o să facem aceste alocări împreună cu câteva alocări pentru Ministerul Sănătăţii şi vreau să am o situaţie reală.(…) Referitor la sume, eu am văzut situaţia (…). Am cerut situaţia soldului fiecărei localităţi care a cerut, fiecărui UAT, pentru a fi mai pragmatic, dar ca orizont de timp să ştiţi că ne vom mişca foarte rapid”, spunea Florin Cîțu.