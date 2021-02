Veste tragică! Un actor s-a sinucis din cauza soției! Ultimele clipe de viață le-a transmis live pe Facebook

In articol:

Sandeep Nahar, un cunoscut actor indian, a fost găsit fără suflare în casa sa din Mumbai, în decursul zilei de luni, 15 februarie 2021. În jurul acestui deces se învârt multe ipoteze, însă cea mai plauzibilă este sinuciderea. Bărbatul a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, chiar înainte de a își pune capăt zilelor.

Într-un mesaj lung pe rețeau de socializare, Sandeep Nahar și-a acuzat soția, Kanchan, și soacra că l-au hărțuit și șantajat. Actorul a mărturisit că el și soția lui se aflau într-o relație toxică, plină de certuri și argumente constante. Această informație a fost confirmată și de apropiații cuplului, care au mărturisit în fața anchetatorilor că actorul a suferit o traumă mentală din cauza soției sale. Pe de altă parte, el a adăugat că nimeni nu ar trebui să fie tras la răspundere pentru moartea sa.

„S-a sinucis din cauza unei relaţii toxice. Cred că în societatea de acum bărbații sunt mai nesiguri decât femeile, deoarece o acuzație falsă a femeilor poate ruina viața bărbaților”, a afirmat un apropiat al actorului.

Sandeep Nahar și soția lui, Kanchan[Sursa foto: Instagram]

În același mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Sandeep Nahar și-a exprimat nemulțumirea față de „politică” din Bollywood, care, a afirmat el, i-a smuls oportunitățile în

ultimul moment. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în locuința sa de către soția lui și mai mulți prieteni. Atunci când a realizat ce s-a întâmplat, Kanchan s-a grăbit să își ducă soțul la spital, însă a fost mult prea târziu. Oamenii legii au declarat varianta oficială a decesului prin sinucidere, însă așteaptă raportul post-mortem, iar ancheta se află în desfășurare.

„Sandeep Nahar își împărtășește suferința într-o relație toxică chiar înainte de a muri prin sinucidere. El spune că poți duce orice alt stres, dar nu acesta, dat de o soție psihotică, controlantă, abuzivă. A încercat destul, dar nu mai poate suporta”, se arată într-un mesaj postat pe Twitter, alături de videoclipul cu ultimele clipe de viață ale lui Sandeep Nahar.

