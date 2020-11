Veste tristă pentru fanii fotbalului românesc. Dănuţ Lupu s-a infectat cu SARS-COV-2 şi se află internat la ATI

Danut Lupu [Sursa foto: Instagram]

Fostul fotbalist de la Dinamo, Dănuţ Lupu, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Sportivul a fost intubat şi se află la secţia ATI a Spitalului Colentina.

Fostul fotbalist a fost dus la spital la începutul acestei săptămâni, iar acum a fost transferat în secţia de terapie intensivă. Virusul nu a debutat în trombă, dar cu toate acestea sportivul a decis să cheme ambulanţa deoarece avea un istoric medical încărcat, iar nivelul de saturaţie al oxigenului în sânge îi scăzuse, astfel s-a hotărât internarea imediată a lui Dănuţ Lupu.

Starea de sănătate a lui Dănuţ Lupu este îngrijorătoare, iar în acest moment de află la terapie intensivă la Spitalul Colentina. Sportivul a avut în trecut probleme cu plămânii, ceea ce îl face acum să fie într-o categorie cu risc crescut.

"Am avut un edem pulmonar, o infecție foarte puternică la plămâni. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor, nimic altceva. Lumea mai e și rea, mai e și bună, important e că am reușit și le mulțumesc în primul rând doctorilor că au avut grijă de mine și îi mulțumesc organismului că m-a ajutat în această cumpănă a vieții. Poate și colegii mei vor învăța că, odată cu trecerea anilor, nu mai suntem tineri. Am renunțat și la țigări și mă bucur că nu le duc lipsa. Zici că treci ușor peste plăcerile vieții. Cred că sunt foarte mulți jucători care fumează”, a povestit la vremea respectivă Lupu, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

Cariera lui Dănuţ Lupu în fotbal

Dănuț Lupu s-a retras din activitate în 2001, după ce, de-a lungul carierei, a jucat pentru Dinamo Bucureşti, Panathinaikos (Grecia), Korinthos (Grecia), OFI Creta (Grecia), Rapid Bucureşti, Brescia (Italia) şi Tzafririm Holon (Israel). A câştigat cinci trofee. La echipa naţională, Dănuţ Lupu a strâns 14 prezenţe, între 1989 şi 1998 şi a făcut parte din lotul României la Campionatul Mondial din 1990, disputat în Italia.

