Festivalurile verii, anulate! Ce se întâmplă cu biletele cumpărate

Ediţiile de anul acesta ale festivalurilor Electric Castle, Untold şi Jazz in the Park din judeţul Cluj, precum şi cea a festivalului Neversea din Constanţa au fost anulate, potrivit anunţurilor făcute de organizatorii evenimentelor.

Veste tristă pentru iubitorii de festivaluri! Anunțul făcut de Electric Castle

Electric Castle a transmis marţi: „În ultimii 7 ani, am construit, cu fiecare ediţie, o lume în care putem fi liberi şi de care să ne putem bucura cu toţii în siguranţă. Anul acesta, până în ultimul moment, am încercat să găsim un scenariu ideal care ne-ar fi putut permite să ne revedem la castel”.

„Din păcate e prea multă incertitudine cu privire la măsurile de siguranţă şi sănătate pe care ar trebui să le implementăm, restricţiile de călătorie pentru perioada următoare şi alte detalii pe care le plănuim în avans pentru a putea livra experienţa mult aşteptată. Nici de la autorităţi nu am primit până acum răspunsuri referitoare la detalii specifice, de planificare sau în legătură cu situaţia festivalului”, au transmis organizatorii, potrivit News.ro.

Organizatorii au decis să amâne EC8 pentru 14 - 18 iulie 2021 şi să încerce reconfirmarea tuturor artiştilor anunţaţi. Twenty One Pilots, Foals şi The Neighbourhood se numărau între numele anunţate pentru Electric Castle 2020.

Ei au precizat că biletele cumpărate rămân valabile pentru ediţia de anul viitor, iar cei care nu vor putea participa vor avea la dispoziţie alte opţiuni ce vor fi anunţate curând.

Veste tristă pentru iubitorii de festivaluri! Anunțul făcut de Untold

Untolda anunţat tot marţi că nu va merge înainte cu ediţia de anul acesta. „Le-am cerut autorităţilor să ne anunţe, cât de curând posibil, dacă ne va fi permis să organizăm festivalul anul acesta. Cu toate incertitudinile exsitente în industria de evenimente din România, credem cu tărie că trebuie să fim responsabili şi să luăm decizia finală. (...) Cu tristeţe, trebuie să vă informăm că vom amâna ediţie pentru 2021”.

Biletele şi abonamentele pentru festivalul de anul acesta au fost vândute în proporţie de 95%, au mai spus organizatorii. Ele vor rămâne valabile pentru oricare dintre următoarele trei ediţii. Imediat după ce vor fi anunţate noile date ale evenimentului, cumpărătorii vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a alege dacă le păstrează sau cer rambursarea lor.

Veste tristă pentru iubitorii de festivaluri! Anunțul făcut de Jazz in the Park

Ediţia a opta a festivalului Jazz in the Park a fost, de asemenea, amânată pentru 2021. Într-un comunicat remis News.ro marţi, organizatorii au anunţat: „Ţinând cont de faptul că pandemia de Covid-19 continuă să evolueze imprevizibil şi având în vedere restricţiile impuse de autorităţile române în desfăşurarea evenimentelor de mari dimensiuni, organizatorii festivalului Jazz in the Park au decis reprogramarea ediţiei din acest an”.

Astfel, cea de-a opta ediţie a festivalului, care trebuia să se desfăşoare între 25 şi 28 iunie, în parcul Central din Cluj-Napoca, a fost amânată şi va avea loc în perioada 24 - 27 iunie 2021.

Jazz in the Park a fost fondat în 2013 de Fapte. Evenimentul a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen, pe scenele lui concertând artişti precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra. În 2019, Jazz in the Park a câştigat trofeul categoriei „Best Small European Festival’’ la cea de-a XI-a ediţie a competiţiei European Festival Awards, devenind primul festival de jazz din România care a obţinut o distincţie la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.

Veste tristă pentru iubitorii de festivaluri! Anunțul făcut de Neversea

Festivalul Neversea, lansat în urmă cu trei ani, a decis, de asemenea, să amâne ediţia pentru 2021. Biletele şi abonamentele rămân valabile, iar imediat după ce vor fi anunţate noile date ale evenimentului, cumpărătorii vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a alege dacă le păstrează sau cer rambursarea lor.