Veste uriașă pentru Jador, după întoarcerea de la Survivor! Faimosul, așteptat la maternitate peste câteva luni! Se mărește familia! Dezvăluiri exclusive

Jador este în al nouălea cer. Cântărețul a primit cea mai bună veste la întoarcerea de la Survivor: va deveni unchi la sfârșitul acestui an.

Jador se gândea la nunta cu Georgiana și s-a trezit că va fi unchi

Jador s-a întors cu planuri mari de la Survivor. El a declarat că în jungla din Dominicană a descoperit că dintre toate femeile care au roit în jurul lui în ultimii ani, doar una merită să devină doamna Dumitrache, iar aceasta este Georgiana, femeia care i-a fost alături și atunci când era sărac.

Răzvan, fratele lui Jador, alături de soția lui și de mama

Până să ajungă acolo, Jador a mers acasă, la Bacău, acolo unde a alfat că fratele lui, Răzvan, i-a luat-o cu mult înainte. Soția acestuia, Andreea, este înscărcinată și va deveni mămică spre sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Este sărbătoare mare în familia lui Jador, pentru că este primul nepoțel care se naște în ”neamul” Dumitrache. Se pare că este vorba despre un băiețel, deși părinții acestuia nu sunt încă foarte siguri în legătură cu această informație.

Jador și-a ajutat fratele să-și facă o casă

Jador a avut mereu o legătură specială cu fratele lui, Răzvan. Faimosul de la Survivor i-a fost martor la cununia civilă, eveniment care a avut loc anul trecut, în plină pandemie, după care l-a ajutat financiar să-și ridice propria casă, în imediata apropiere a celei părintești, de lângă Bacău. Chiar și la Survivor, Jador a vorbit despre legătura pe care o are cu Răzvan, manifestându-și regretul că poate și-a neglijat ceilalți frați în favoarea acestuia.

Jador și fratele lui, Ionuț

”Un lucru pe care l-am realizat aici a fost că am făcut o neînțelegere între frații mei. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine să fac banii mai ușor și mi-am ajutat familia cum am putut, în special pe frate-meu, să-și facă casa. Eu mai am trei frați în afară de el, mai micuți și mai am încă o soră, pe care ar fi trebuit s-o ajut și pe ea.

Dar nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Am zis că... nu știu, nu mi-am dat seama... Am zis că ăsta era mai mic, am zis că să-l ajut și pe el și chiar nu mi-am dat seama că am făcut o diferență între frații mei. Și când o să ajung acasă, primul lucru asta o s-o fac: o s-o ajut să-și facă casa”, a dezvăluit Jador la un consiliu la Survivor România 2021.