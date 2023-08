Vestea care afectează milioane de români! Ce se va întâmpla cu tichetele de masă și voucherele de vacanță. Propunerea a ajuns deja pe masa Coaliției: "Aici nu discutăm despre nemulțumirile unuia sau altuia"

In articol:

Se vor face schimbări majore în ceea ce privesc tichetele de masă și voucherele de vacanță, iar mulți români vor fi afectați de acest aspect, asta pentru că se dorește a fi taxate cu contribuția la asigurări sociale de sănătate, în plus față de impozitul pe venit.

De asemenea, de precizat este că, implementarea unei astfel de măsuri va afecta într-un mod negativ veniturile tuturor categoriilor sociale, anunță reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor Libere CNSLR-Frăția.

În acest sens, liderul PNL, Nicolae Ciucă, admite posibilitatea impozitării tichetelor de masă, dar cu condiția ca românii să nu piardă în acest fel din veniturile propriu-zise. De asemenea, acesta chiar a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, precizând că măsură este discutată în Coaliție.

„Este o masura pe care am discutat-o si la care se va veni cu o decizie in sensul in care trebuie sa facem in asa fel incat oamenii sa nu piarda din venituri. Motiv pentru care cresterea salariului minim sa fie direct proportionala cu aceasta plata a taxei pentru sanatate.(...) aici nu discutam despre nemultumirile unuia sau altuia, ci despre responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi si sa facem in asa fel incat sa asiguram stabilitatea economica si functionarea economiei, pentru ca doar asa putem sa mentinem aceasta linie de crestere economica a Romaniei, care, si in momentul de fata, dupa toate evaluarile, inclusiv ale institutiilor de evaluare internationale, se mentine intre 2-3% pana la sfarsitul anului”, a spus Ciuca.

Noua măsură va avea, însă, efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale

De precizat este faptul că, impozitarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță cu contribuția la asigurările sociale de sănătate, în plus față de impozitul pe venit, va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale, conform reprezentanților CNSLR-Frăția, care vorbesc despre acest lucru chiar într-o scrisoare deschisă, pe care au transmis-o premierului si miniștrilor Finanțelor si Muncii, conform Agerpres.

„In scopul reducerii deficitului bugetar, in ultimul timp, in spatiul public, se discuta, pe langa alte masuri, despre aceea a includerii in pachetul de majorari de taxe si impozite pe care il pregateste Guvernul Romaniei, si a impozitarii tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta, cu contributia la asigurarile sociale de sanatate, in plus fata de impozitul pe venit care se aplica in prezent acestor bilete de valoare. In opinia tuturor federatiilor membre ale CNSLR- Fratia, masura impozitarii cu CASS va avea efecte negative asupra veniturilor tuturor categoriilor sociale”, se menționează in scrisoare.

În acest sens, sindicaliștii sunt de părerea că situația inflației din prezent nu poate fi justificată în niciun fel de supra-impozitarea unui instrument care are, de asemenea, un pronunțat caracter social.

În același timp, prin această supra-impozitare a tichetelor de masă, va scădea foarte mult și interesul companiilor private pentru acest beneficiu, motiv pentru care angajații sunt cei ce vor avea de suferit în această situație.

„Sistemul de beneficii extra-salariale acordate angajatilor are avantaje majore tocmai pentru ca este adoptat, in forma actuala, de multi actori din economie. Un exemplu in acest sens, 9 din 10 angajatori apreciaza avantajele fiscale ale biletelor de valoare, in forma in care sunt ele acum. In prezent, in Romania, 90.000 de companii angajatoare folosesc sistemul de beneficii extra-salariale si produse asociate acestuia si peste 4 milioane de salariati beneficiaza de aceasta forma de beneficiu extrasalarial. Invederam faptul ca acest tip de instrument financiar este astazi folosit in majoritatea tarilor dezvoltate, el exista si se dezvolta tocmai pentru ca are in spate un stimulent fiscal evident (deduceri fiscale importante fara de care nu s-ar justifica existenta lor). Totodata, sunt foarte multe tari (de exemplu, Austria, Belgia, Franta, Grecia sau Italia) care nu impoziteaza tichetele de masa, acestea fiind deductibile fiscal 100%”, mentioneaza sursa citata.