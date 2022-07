Vestea la care Carmen de la Sălciua nu se aștepta! A fost părăsită de unul dintre cei mai importanță bărbați: „Drumurile noastre se separă”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de muzică de petrecere din România, iar dovadă este agenda ei, plină cu petreceri private și spectacole, unde artista este chemată să întrețină atmosfera. Pe lângă evenimentele pe care trebuie să le onoreze, cântăreața are grijă să lanseze și piese noi, care ajung rapid pe primele poziții în trendingul autohton.

Chiar dacă se bucură de un imens succes, unul dintre oamenii ei de încredere a decis să nu mai facă parte din „povestea” ei muzicală. Este vorba despre saxofonistul Nelu Popa, care a fost alături de Carmen de la Sălciua mai bine de un deceniu.

Nelu Popa [Sursa foto: Captură video ]

Motivul pentru care muzicianul a ales să o „părăsească” pe Carmen de la Sălciua: „Au fost mici neînțelegeri”

După 14 ani, timp în care au colaborat pe plan muzical și au lansat piese care au ajuns la inimile ascultătorilor, Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua, a decis că este momentul să meargă pe propriul drum și să-și întemeieze propria trupă.

Se pare că au existat neînțelegeri între ei, însă nu acesta a fost motivul care l-a făcut pe muzician să ia această decizie.

„Din păcate, drumurile noastre se separă. O să-mi fac trupa mea proprie. M-am gândit mai bine și cred că ăsta e un drum pe care trebuie să-l urmez. Nu pot să onorez chiar toate evenimentele, fiind implicat în proiectul cu Carmen. Tocmai de aceea, am decis să merg pe calea mea și din cauza asta trebuie să ne împărțim…

Ea deja știe. Am vorbit cu ea. Am stabilit că s-a ajuns aici. Au fost mici neînțelegeri, dar nu asta e important. Eu o respect și iubesc la fel de mult. Nu e vorba de vreun scandal sau ceartă. Sper ca ea să nu iasă cu anumite declarații, pentru că nu am avut nimic de împărțit”, a explicat Nelu Popa pentru Fanatik.ro .