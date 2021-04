Vestea pe care Alex Bodi o aștepta din partea judecătorilor! Afaceristul, eliberat din arestul la domiciliu

In articol:

Alex Bodi a fost eliberat din arestul la domiciliu și plasat sub control judiciar, în cazul dosarului de trafic de persoane și proxenetism. Măsura luată de judecători este valabilă pe o durată de 60 de zile, iar afaceristul are oi obligații pe care trebuie să le respecte.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost plasat în arest la domiciliu în luna decembrie a anului trecut, în cazul dosarului de crimă organizată. În urma ultimei decizii luate de judecători, Alex Bodi are din nou posibilitatea de a își părăsi domiciliul, însă are anumite reguli de respectat. Potrivit articolului 215 din Codul de Procedură Penală, afaceristul are mai multe obligații.

Alex Bodi a fost pus sub control judiciar în cursul anului trecut[Sursa foto: Captura Video]

Ce reguli trebuie să respecte Alex Bodi după ce a scăpat de arestul la domiciliu

- Să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat

- Să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței

- Să se prezinte la organul de poliție în raza căruia locuiește de câte ori este chemat

- Să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere

- Să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

- Să nu părăsească țara decât cu încuviințarea prealabilă a instanței de judecată

- Să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta

- Să nu comunice în mod direct sau indirect, pe orice cale, cu persoanele vătămate.

- Să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării

- Să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice

- Să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar

- Să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme

- Să nu emită cecuri

În cazul în care nu sunt respectate aceste obligații, măsura controlului judiciar în cazul lui Alex Bodi se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.