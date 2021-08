Vestea pe care toată lumea o aștepta! Adela Popescu revine pe micile ecrane: "Mă întorc!..."

In articol:

Vestea pe care toți fanii o așteptau! Adela Popescu revine la TV, după o scurtă pauză. Ce schimbări vor mai avea loc la emisiunea prezentată de actriță?

Adela Popescu revine la TV

Adela Popescu a decis să revină la TV. Actrița a renunțat în două rânduri la emisiune pentru că urma să devină mămică.

Pentru că lucrurile se așează tot timpul așa cum trebuie, proaspăta mămică a decis să revină pe micile ecrane, la emisiunea pe care o modera alături de Cove. Anunțul a fost făcut chiar de către aceasta pe rețelele de socializare.

”Dragii mei, nu mă aşteptam să vă dau aşa rapid această veste, dar... mă întorc! Ştiu deja că voi avea emoţii să fim împreună, aşa că sper să-mi fiţi aproape şi să vedeţi ce v-am pregătit alături de colegii mei.

Cum Radu e gata să îmi pregătească sandwich-ul de dimineaţă, mamaie să îl supravegheze pe bebeluş, iar copiii să picteze la grădiniţă, mă declar mai mult decât pregătită să ne vedem, de luni până vineri.”, a declarat Adela Popescu.

Însă, spre suprinderea tuturor, se pare că îndrăgitul prezentator Cove nu va mai face parte din echipă.

Astfel, Gabriel Coveşeanu nu va mai prezenta alături de Adela Popescu în următoarea perioadă, potrivit Protv.

Până la momentul actual nu se cunoaște motivul pentru care acesta a decis să renunțe la proiectul lui de suflet.

Adela Popescu, mămică la puterea a treia

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt în culmea fericirii după ce au devenit părinți de băiat pentru a treia oară! Artista a postat un mesaj pe contul său de socializare, dar și o fotografie cu micuțul Adrian.

”Uraaaaa! 🎉🎉🎉🎉

S-a infaptuit!

Baietelul nostru a venit pe lume sa ne arate ca el face mai mult ca zece fetite. :)))

Si face! Ca e minunat, a luat nota 10, are 3620 si s-a nascut dupa o agonie de aproape patru ore.

Eu nu ma mai satur sa il pup, sa il miros si sa ii povestesc despre nazdravanii de fratiori ce il asteapta acasa.

Tati a avut si el voie sa ne viziteze 20 de minute cat sa ne bucuram impreuna, ca si de data asta, la nasterea lui, la fel ca a fratiorilor, ploua. ❤️

Ps: Anca Sultan, ne-a iesit si de data asta. Multumesc!

Ps.2: Pentru ca este un subiect de interes, la maternitatea la care am nascut eu, tatii au voie la vizita 20 min, in intervalul 16:00-18:00 doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinarii anti covid”, a scris și Adela Popescu, imediat după ce a devenit mămică de băiat pentru a treia oară.