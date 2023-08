”Vestea proastă” Gina Pistol, anunț de ultim moment pe internet! A ținut să spună public ce se întâmplă în perioada următoare. Asta i-a neliniștit pe mulți

In articol:

Gina Pistol este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu cei ce o îndrăgesc și unde îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu internauții atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De curând, însă, partenera de viață a lui Smiley a făcut o postare mai diferită pe pagina personală de Instagram, acolo unde i-a anunțat pe internauți despre schimbările astrale care au loc în perioada imediat următoare.

Citește și: „De fiecare dată” Gina Pistol nu a vrut să țină asta doar pentru ea și l-a dat de gol pe Smiley, la scurt timp de la nuntă! Ce face artistul de fiecare dată când este plecat de acasă

Asta nu e tot, căci după ce fosta prezentatoare TV le-a spus urmăritorilor săi despre aceste schimbări, în final, vedeta a ținut să vină și cu un sfat pentru cei ce o urmăresc.

„Vestea proastă: intră mercur în retrograd

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: O femeie câștigă sume impresionante dintr-o afacere bizară cu melci. „Viața mi s-a schimbat total”- stirileprotv.ro

Vestea bună: Cică la un moment dat o să iasă și de retrogradație (abia pă 15 septembrie)

Sfat: Fiți buni, nu fiți nebuni.”, a fost mesajul pe care Gina Pistol l-a transmis pe rețelele de socializare.

Gina Pistol a spus exact cum este Smiley în rolul de tată

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol a făcut o serie de declarații despre partenerul ei de viață, Smiley, povestindu-le tuturor cum este, de fapt, artistul în rolul de tată.

Citește și: „După un timp nu mai suporți” Gina Pistol a dezvăluit ce o scoate din minți, la scurt timp de la nuntă?! Fanii cred că este o aluzie subtilă pentru Smiley!

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: La ce oră se publică notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a răbufnit după ce a cedat locul la rând unei femei cu un copil într-un supermarket. Gestul femeii a făcut-o să izbucnească: "M-am crucit!"- radioimpuls.ro

Deși are un program încărcat, cântărețul face tot posibilul să petreacă timp alături de fiica sa, ba mai mult, acesta este extrem de implicat în creșterea micuței, Gina Pistol mărturisind chiar că se simte extrem de norocoasă din acest punct de vedere.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povești seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi dă și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!

Gina Pistol și Smiley, alături de fiica lor, Josephine [Sursa foto: Instagram]