După o pauză de șapte luni, actorii se reîntorc pe scenele lor la Teatrul Dramatic din Galați: din acest weekend, sălile de teatru au fost redeschise! In articol: Declarațiile purtătorului de cuvânt al Teatrului Galați Actorii s-au asigurat că se respectă cu strictețe regulile impuse de pandemia de COVID-19, însă au găsit o modalitate extrem de specială de a transmite mesajul. Scaunele care trebuiesc păstrate goale au fost inscripționate cu mesaje de genul: „proaspăt vopsit / on hold / temporarily out of service”. Pe lângă distanțarea din sala de spectacol, cei ce doresc să urmărească piesele de teatru trebuie să calce pe covorul cu deinfectant, de la intrare, cu ambele picioare, dar și să poarte mască pe tot parcursul punerii în scenă. Declarațiile purtătorului de cuvânt al Teatrului Galați

Rodica Ajder, purtător de cuvânt Teatrul Galaţi a povestit pentru jurnaliștii Observator : „Avem sala dezinfectata, decontaminata, cu lumina ultravioleta. Aceasta dezinfectare se va face inainte si dupa fiecare spectacol. Se va face si o nebulizare saptamanala.”

În continuare, și actorii Oana Mogoș și Ciprian Brașoveanu au făcut declarații despre starea de spirit care plutește în culisele scenei.

Oana Mogoş:Sunt emoții, evident. Este o reîntâlnire cu scena, cu sala de teatru, în mediul în care ar trebui să aibă loc acest act artistic, deci este o nebunie pentru noi că revenim în sală.

Ciprian Braşoveanu:Le- am aşteptat atâtea luni. Deşi am jucat şi afară, emoţiile pentru spectacolele dinăuntru sunt mult mai mari. Am auzit că suntel sold out, ceea ce e mare lucru. Şi sper să jucăm de acum înainte mult şi bine.

