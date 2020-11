Vești triste pentru bucureșteni! Primarul Capitalei a făcut anunțul în urmă cu puțin timp: "O să avem o iarnă dificilă..."

Nicușor Dan

Primarul general al Bucureștiului a făcut miercuri, 18 noiembrie, un anunț îngrijorător pentru bucureșteni. Se pare că edilul prevede o iarnă grea, ținând cont de faptul că rețeaua principală de transport a agentului termic este de trei ori mai proastă decât acum trei ani.

Nicușor Dan, anunț trist pentru bucureșteni

Nicușor Dan a făcut anunțul în urmă cu puțin timp. Este foarte probabil ca persoanele care locuiesc în București să aibă probleme, iarna aceasta, și cu căldură, dar și cu apa caldă. Din cele declarate de edil, se pare că anotimul acesta va fi unul destul de greu pentru că rețeaua de transport este trei ori mai uzată decât acum trei ani.

"O să avem o iarnă dificilă. Ce putem să facem este să intervenim în cel mai scurt timp posibil la surele de avarii care se vor întâmpla. Doi, vom informa cetățenii despre ce se întâmplă.

(...) Am spus că vom avea o iarnă grea pentru că rețeaua de transport, în special rețeaua principală de transport a agentului termic este de trei ori mai proastă decât acum trei ani, indicatorul fiind cantitatea de apă care se pierde.

Așa cum am spus și în campanie, confirm și acum, tot ce putem să facem în această situație pe care am primit-o este să avem cel mai bun răspuns, adică intervenția cea mai rapidă care se poate, și o comunicare cât mai bună cu cetățenii", a anunţat primarul Capitalei, Nicușor Dan.

De asemenea, Primarul Capitalei mai adaugă faptul că vor exista sute de avarii, dar că se va implementa un call center, acolo unde bucureștenii vor putea sesiza anumite probleme.

”Vom avea sute de avarii. Raportul pe care l-am primit când am semnat contractul pentru acea finanţare e că în ultimul an am avut 1.700 de avarii. O să avem sute de avarii, promisiunea este de a interveni cât se poate de repede. Soluţia este pe termen mediu. Există o soluţie de avarie în care să ne asigurăm că există suficiente echipe şi material şi există şi oamenii să fie informaţi asupra problemei. Am spus în campanie. Nu se poate mai mult. Soluţia e pe termen mediu şi o să înceapă lucrările din primăvară”, a mai spus Nicușor Dan.