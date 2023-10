Veta Biriș, adevărul despre retragerea din muzică! S-a gândit mult până să ia o decizie: „Nu simt că am îmbătrânit, simt doar că am acumulat foarte multă oboseală”

In articol:

Veta Biriș a vorbit cu sinceritate despre retragerea din muzică. Îndrăgita artistă a folclorului românesc a spus de ce nu ar mai accepta să cânte și cum au îndrumat-o colegii ei de breaslă, atunci când au aflat că s-a gândit să se retragă de pe scenă.

Veta Biriș, adevărul despre retragerea din muzică

Veta Biriș este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară de la noi din țară. Îndrăgita artistă a reușit să își clădească o carieră longevivă și de succes, însă recent a vorbit despre retragerea sa din lumina reflectoarelor. Chiar în cadrul unui interviu, aceasta a mărturisit că are o viață liniștită, pe care o trăiește la țară, cât poate ea de sănătos.

Deși nu simte că a îmbătrânit, cântăreața, în vârstă de 74 de ani, a recunoscut că s-a gândit adesea la retragerea din lumea artistică, dar colegii ei au sfătuit-o să nu ia această decizie deocamdată.

„Nu am băut în viața mea, nu sunt mâncătoare de carne, nu că nu mănânc deloc, însă prefer brânzeturile, legumele. Locuiesc la țară, aer curat. Liniștea mi-o dă familia, cei din jurul meu. M-am tot gândit la retragere, însă când încerc să mai aduc acest subiect în discuție cu colegii mei, aceștia îmi spun că nu pot face acest lucru, pentru că mai am multe de spus. Adevărul este că vocea nu îmbătrânește și nu te lasă, îmbătrânim noi. Nu simt că am îmbătrânit, simt doar că am acumulat foarte multă oboseală.”, a mărturisit Veta Biriș, pentru spynews.ro.

Motivul pentru care artista din folclorul românesc nu ar mai cânta

În cadrul aceluiași interviu, cunoscuta artistă a dezvăluit și unul dintre motivele pentru care nu ar mai cânta. Ei bine, aceasta a spus că nu poate cânta în niciun fel, în afară de varianta live, astfel că ea nu ar putea să se ducă în fața publicului și să facă playback, precizând că ar fi o povară pentru ea. Prin

acest mod, Veta Biriș ar simți că păcălește oamenii și ar fi rușinată să se uite în ochii acestora.

„Eu cânt numai live, nici pe negative, nici pe pozitive. Am încercat în urmă cu două săptămâni și vai de capul meu, am stat cu capul în jos... oamenii cântau, banda nu prea mergea, eu eram cu urechile ciulite să aud... Este cea mai mare povară pentru mine. Dacă ar fi să mă as de cântat acesta ar fi unul din motive, nu aș cânta pe negative și pe nimic. Mie îmi este rușine să mă uit în ochii oamenilor, mi se pare o păcăleală pentru public. Nu pot merge la o petrecere să fac playback, mi-e rușine de oameni, mi-e rușine că îi prostesc. Copii îmi spun: mămică, dar nu te gândești câți ani ai, mai lasă-le mămică, mai rar. Însă peste tot unde mă cheamă trebuie să merg.”, a mai spus interpreta de muzică populară, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

