Emil Vețeleanul, veteranul de război

Veteranul de război Emil Veţeleanu a decedat la vârsta de 101 ani. Eroul era ultimul surpaviețuitor al bătăliei de la Cotul Donului, ce a avut loc în Al Doilea Război Mondial, unde și-au pierdut viața peste 150.000 de români.

In articol:

Anunțul morții eroului român a fost făcut de către Constantin Rădulescu, ce ocupă postul de președinte al Consiliului Județean Vaslui

„Eroi au fost, eroi sunt încă! Astăzi, am primit vestea tristă că un om bun și puternic, care și-a pus viața în primejdie pentru țară, a plecat la ceruri. S-a așezat între eroii noștri din ceruri, eroi care au contribuit la ceea ce este astăzi țara, pe pământul strămoșesc. Îi voi purta recunoștință veșnică și îl rog pe Bunul Dumnezeu sa îl odihnească în pace pe veteranul de război, Emil Vețeleanu. Transmit condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut", a fost mesajul comunicat miercuri de către Constantin Rădulescu.

Chiar dacă Emil Vețeleanu a pășit învingător, în viață, de pe frontul de bătălie, în anul 2019, la festivitățile de Ziua Națională, eroul a fost complet ignorat de autoritățile prezente, gest care a șocat și a revoltat mulțimea.

Emil Vețeleanu, povești de pe frontul de război

Veteranul de război a povestit, în urmă cu ceva timp în cadrul unui interviu, mai multe amintiri cu care a plecat de pr front: "Din război îmi amintesc multe. Îmi amintesc de foștii camarazi. Am rămas impresionat de gerul din Rusia, unul cumplit. Am văzut multe, am văzut oameni murind. Am văzut cum se bombardau gările cu oameni în ele. Acum nu mai este obligatorie armata. Nu e bine. Era sfântă armata, îi disciplina pe tineri. Fără armată nu e bine. Cât era să stai acolo un an de zile...".

Ultima sa dorință, pe care și-a pus-o pe vremea când avea 100 de ani, a fost legată de țara sa: își dorea ca România să petreacă măcar 10 ani ca Regat.

"Ce-mi doresc eu la 100 de ani, ce-i doresc României? Să mai stea măcar zece ani în Regat. E mare diferența... Din păcate acum nu mai sunt oameni de stat ca atunci. Nu mai avem un Titulescu sau Brătianu. Acum se fac studiile la particulari, pe bani", a mai spus Emil Vețeleanu.