Adelina Pestriţu şi Virgil Şteblea, logodnicul ei, trăiesc momente unice de când au devenit părinţi. Fiecare clipă cu Zenaida este un miracol de care nu se bucură însă doar ei ci şi apropiaţii lor.

De curând, frumoasa brunetă a povestit, amuzată, câteva experienţe comice pe care le-a avut cu viitoarea ei soacră. Mama lui Virgil îi ajută mereu pe tinerii părinţi cu cea mica, fosta prezentatoare tv spunând că "mama soacră" este o explozie de energie de care s-au bucurat în special acum, în prag de nuntă.

Adelina Pestriţu, adevărata relaţie cu soacra ei! "Mereu ne întreabă dacă avem ceva de călcat, de spălat, daca trebuie să-i facem baie lui Zeny..."

"Mama este la Campulung şi vine la Bucureşti doar când ridicăm "mânuţa". A fost la noi în vizită, a stat cu Zenaida, şi s-a bucurat de ea, dar m-a certat că nu i-am făcut poze bune. Mama lui Virgil stă la trei intersecţii de noi şi ne ajută de fiecare dată când o rugăm. Dânsa pleacă seara la ea acasă deşi am invitat-o să rămână, dar pur şi simplu nu are stare. Este o explozie de energie ...Mereu ne întreabă dacă avem ceva de călcat, de spălat, daca trebuie să-i facem baie lui Zeny...Acum ceva timp am făcut o criză de râs când am surprins-o pe Zenaida pe pat, înfăşată şi cu căciuliţă. Asta se întâmplă când laşi copilul zece minute cu bunica (râde). Dar să ştiţi că buni are dreptate...Înfăşatul o linişteşte şi era atât de simpatică, semăna cu o clătituţă şi stătea cuminte, se uita în stânga şi în dreapta. Revenind însă la mama lui Virgil, este un ajutor de nădejde şi mereu îşi dă siliţa să fie totul perfect”, a spus Adelina pentru Viva.ro acum ceva timp.

Ei bine, de curând, chiar înainte să înceapă tratametele corporale şi dieta pentru nuntă, Ade le-a arătat fanilor ei ce "cadou" i-a făcut mama soacră. Şi nu orice dar ci unul care-ţi lasă gura apă! Un platou plin cu prăjituri apetisante de casă care aproape că au convins-o pe vedetă să mai amâne puţin debutul dietei!