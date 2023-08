Vezi cum arată clasamentul Superligii României după ce FCSB s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Poli Iași!

In articol:

După ce a pierdut lupta spre grupele UEFA Europa Conference League, fiind eliminată în cel de-al treilea tur de danezii de la FC Nordsjaelland, FCSB se concentrează acum pe Superligă,

râvnind spre câștigarea titlului de campioană după nouă ani. FCSB a obținut maximul de puncte din partidele disputate până acum în campionat și ocupă prima poziție, chiar dacă are un meci în minus, urmată de, la un punct distanță, dar cu un meci în plus.

După ce FCSB a dominat prima jumătate a partidei, elevii lui Elias Charalambous au reușit să deschidă scorul înainte de fluierul de încheiere a primei reprize printr-o execuție senzațională a lui Ovidiu Popescu, un șut de la douăzeci de metri sub bara transversală. Darius Olaru a dublat avantajul gazdelor în minutul 69, însă reușita sa nu a închis tabela, Bătrâna Doamnă reducând din avantaj printr-un gol al lui Gabriel Vașvari în minutul 79, astfel partida s-a încheiat cu scorul final de 2-1 pentru FCSB și a marcat a cincea victorie consecutivă în cele cinci etape disputate. La ambele reușite ale „roș-albaștrilor”, pasatorul decesiv a fost Florinel Coman.

Clasamentul Superligii României după FCSB- Poli Iași 2-1

Florinel Coman: „A fost greu la nivel psihologic după ratarea calificării”

„Au încercat să ne surprindă pe contratac, dar am prestat un fotbal bun, am avut ocazii. Un joc bun făcut de mine, e important că am avut realizări.

A fost greu la nivel psihologic după ratarea calificării, dar este bine că am reușit să ne mobilizăm. (n.r.- despre cele cinci victorii consecutive din campionat) Înseamnă că suntem o echipă bună, o echipă omogenă, care își dorește să câștige fiecare meci și reușește” , a declarat Florinel Coman după partida de pe Arena Națională.

Când a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre declarația lui Gigi Becali, care le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult, Florinel Coman a oftat și și-a luat la revedere, nedorind să comenteze pe baza acestui aspect, lăsând loc de interpretări.

Ce dorințe are Gigi Becali de la jucătorii săi

„Coman trebuie să se antreneze. El zice că se antrenează, trebuie dublu antrenament dacă vrei. Ăia la 14-15 ani când îl văd pe unul că e talent. Imediat doctor, nutriționist, maseur. La noi, cum avem puțin talent la 17 ani, hai tatuaj, hai și aici tatuaj, acolo tatuaj”, a declarat Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.

FCSB - Poli Iași 2-1 [Sursa foto: Instagram @fcsbofficial]

UTA Arad – FCSB

În etapa următoare, luni, 28 august, formația dirijată de Elias Charalambous o va înfrunta pe UTA Arad într-un meci în deplasare pe arena „Francisc Neuman”. Bătrâna Doamnă se clasează pe locul 14, după o performanță modestă, doar 4 puncte în cele 5 etape disputate. Mai apoi, „roș-albaștrii”vor avea parte de o partidă cel puțin dificilă pe teren propriu cu formația de pe locul secund, Universitatea Craiova.

Vicecampioana este singura echipă cu punctaj maxim din Superligă, și, chiar dacă are o partidă în minus disputată datorită meciurilor din UEFA Europa Conference League, ocupă prima poziție în clasament, la un punct distanță de locul doi, Universitatea Craiova.