Vezi cum arată fiica lui Dragoș Anastasiu. Omul de afaceri se mândrește cu moștenitoarea sa

Vezi cum arată fiica lui Dragoș Anastasiu. Omul de afaceri este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România, însă adevărata sa avere este fiica lui, Andreea Anastasiu.

Vezi cum arată fiica lui Dragoș Anastasiu

Dragoș Anastasiu a fost căsătorit cu Anca Anastasiu, iar din căsnicia acestora a rezultat, Andreea Anastasiu, unica fiică a omului de afaceri. Andreea Anastasiu are 26 de ani și seamănă leit cu tatăl său. Vezi mai multe imagini în Galeria FOTO.

Andreea Anastasiu, fiica lui Dragoș Anastasiu[Sursa foto: Facebook]

Cine este Hildegard Brandl, iubita lui Dragoș Anastasiu

Iubita lui Dragoș Anastasiu, Hildegard Brand, are 45 de ani, dintre care 25 petrecuți în Germania, 6 în Venezuela și 14 în România. Aceasta este antreprenor și a studiat arhitectura în Germania și România.

În 2013 a deschis un birou de arhitectură în București. Hildegard Brand a plecat din România pe când avea 5 ani și a revenit în anul 1995 pentru un an de facultate, de arhitectură.

Dragoș Anastasiu, un mare pasionat al sportului

Dragoș Anastasiu este pasionat de sport, fotografie, dar și citit. Antreprenorul crede că are înclinații către fotografie și videografie.

„Îmi place foarte mult sportul. Am făcut volei de performanță. Îmi place să schiez, să joc tenis, să înot. Îmi place orice sport cu mingea. Am avut că hobby fotografiatul, în sensul de laborator foto. Îmi place să fotografiez și filmez și cred că am și ceva talent. Îmi place să citesc o carte bună. Apropo de fotografii, cred că cel mai mult îmi place una cu mine de când aveam cinci ani și mă strâmbam; e alb negru, e mică și e fotografia mea preferată. În general, îmi plac fotografiile cu ceilalți, nu cu mine”, a spus antreprenorul.