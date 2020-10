Denise Rifai în prima ediție a emisiunii de la Kanal D [Sursa foto: Captură KANAL D]

În această seară are loc premiera emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Celebra jurnalista Denise Rifai se află față în față cu celebrități, într-o serie de interviuri memorabile, difuzate începând din 6 octombrie, în fiecare marți, de la ora 23:00, la Kanal D.

Emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” se poate vedea și online nu doar la TV, pe Kanal D

Emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” are premiera marți, 6 octombrie, iar telespectatorii o pot urmări la Kanal D, însă, pentru cei care nu au acces la televizor, poate fi urmărită și online pe site-ul kanald.ro. Vezi Online Premiera emisiunii - AICI.

Invitatul fiecarei ediții este provocat să răspundă la 40 de întrebări, vizând astfel clarificarea unor aspecte ale vieții sale profesionale sau personale, ce au ținut primele pagini ale publicațiilor. Invitații au la dispoziție 2 minute să răspundă la fiecare dintre cele 40 de întrebări.

Fie ca vorbim despre actori, cântăreți, politicieni, oameni de televiziune sau medici, invitații ajung în fața publicului și fac dezvăluiri de senzație într-un adevarat exercițiu de sinceritate. Telespectatorii au ocazia sa afle lucruri nespuse până acum și să-și facă o imagine complexa și aproape de realitate asupra fiecărui invitat aflat în platoul emisiunii „40 de întrebari cu Denise Rifai”.

„Misiunea mea de jurnalist este aceea de a afla adevarul de la invitatii mei; asadar imi doresc sa fac lumina intr-o serie de aspecte din viata profesionala sau personala a invitatilor mei, astfel incat publicul sa isi contureze o imagine cat mai aproape de realitate asupra celor invitati in platoul emisiunii. In prima editie, ce va fi difuzata marti, in fata mea va fi Elena Udrea, un personaj public controversat, o femeie care a starnit adevarate valuri mediatice”, declara Denise Rifai, înainte de marea premieră a emisiunii.

Nu ratați, din 6 octombrie, în fiecare marți, de la 23:00, la Kanal D, emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Vezi Online Premiera emisiunii - AICI.