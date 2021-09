Viața a fost dură cu Gina Pistol! Povestea neștiută despre trecutul iubitei lui Smiley: „Femeia aia era agresivă”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Este mereu cu zâmbetul pe buze și gata să-i molipsească pe toți cu bunătatea și blândețea ei. Totuși, puțină lume știe că în spatele acelui zâmbet se ascund și multe momente grele.

Gina Pistol nu a avut totul de la naștere, nu a primit nimic nici de la familie și nici de la altcineva nimic, ci totul l-a obținut prin muncă asiduă. A început să muncească de 17 ani, iar acum, la 40 de ani, se uită în spate și este mândră de tot ceea ce a realizat, atât din punct de vedere profesional, dar mai ales pe plan personal.

Totuși, undeva într-un colț al inimii sale nu poate uita momentele grele din copilărie. Cu ochii în lacrimi, Gina Pistol a retrăit un episod sfâșietor din copilăria ei, de pe vremea când părinții ei au divorțat și se războiau pe la tribunal pentru custodia ei. Atunci, ea a fost dusă și lăsată în grija unei doamne care nu se purta cu ea așa cum ar fi trebuit, însă ea nu a avut încotro decât să îndure.

Gina Pistol [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Gina Pistol a dat din casă. Josephine, copia fidelă a lui Smiley: "Are genele lui"

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

„M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente in viata mea cand ai mei se despartisera. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea si m-au dus la o doamna si nu mi-a explicat nimeni ce mi se intampla atunci. M-am simtit singura, m-am simtit a nimanui. Nu a venit nimeni sa imi spuna. Femeia era putin agresiva. Mama nu m-a batut niciodata, cred ca o singura palma mi-a dat. Dar femeia aia era putin agresiva, pentru ca ea, la randul ei, avea niste probleme. Atunci da, m-as intoarce la mine si m-as imbratisa. Atât. Ăla ar fi singurul moment”, a declarat Gina Pistol în podcastul lui Mihai Morar.

Gina Pistol și Smiley [Sursa foto: Instagram ]

De ce nu au mers, de fapt, relațiile Ginei Pistol cu ceilalți bărbați care au trecut prin viața ei

Prezentatoarea TV a avut mulți pretendenți de-a lungul timpului, însă, nicio relație cu niciun domn nu s-a concretizat într-un fel. Atunci când Gina Pistol realiza că acea dragoste nu este de durată, prefera să rupă orice legătură și să-și vadă în continuare de drum. De cele mai multe ori, gurile rele au spus că vedeta este cea părăsită, dar realitate este cu totul alta. Blondina nu a fost niciodată lăsată de un bărbat, ci ea a renunțat la toate relațiile!

Citeste si: Gina Pistol a dezvăluit ce a atras-o cel mai mult la Smiley: "Îmi plăcea chestia asta. Îmi place ca bărbatul meu să fie..."

„Am fost iubita intr-un mod in care nu imi era mie bine si plecam. Oamenii spuneau de cele mai multe ori ca am fost lasata, dar eu am plecat de fapt. Nu ai cum sa lasi un om ca mine, fără sa fiu modesta, pentru ca sunt si mama, si iubita, si partenera, si tot. Nu am fost niciodata lasata eu”, a mai spus vedeta în același interviu.