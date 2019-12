Și, de obicei, după un divorț, părțile implicate iau decizia de a face o serie de schimbări, care mai de care mai vizibile, în ceea ce îi privește.

Iar zilele trecute, Mihai Mitoșeru a fost surprins de paparazzii WOWbiz.ro în mijlocul ”pregătirilor de schimbare” pe care le face după divorț. Mai exact, la mall, Mihai Mitoșeru, singur singure, a dat o raită perin magazinele de haine. Sociabil din cale afară – așa cum îl știe toată lumea – Mihai Mitoșeru s-a împrietenit imediat cu vânzătoarea din magazin și, normal, a profitat de serviciile ei pentru a-și alege hainele pe care să le adauge garderobei sale.

Iar după ce a probat mai multe sacouri și pulovere care să îl aducă în pas cu moda, după ce a înnebunit-o cu întrebări pe simpatica vânzătoare care, oricum, părea flatată de atenția prezentatorului TV d ela Kanal D, Mihai Mitoșeru a mers la casă pentru plata hainelor. Și, la cât de multe a cumpărat, el părând să vrea să își schimbe toate ținutele de toamnă-iarnă, Mihai Mitoșeru chiar a avut de scos bani serioși din buzunar...

Noemi și Mihai Mitoșeru au amânat nunta de trei ori. Erau căsătoriți civil, dar nu au ajuns și în fața preotului

Noemi și Mihai Mitoșeru erau împreună din 2006. În decembrie 2015 s-au căsătorit civil, dar cununia religioasă au amânat-o de trei ori, inclusiv în 2017, când Noemi și-a pierdut tatăl.

”Normal că vrem copii. O să îi și facem, asta e sigur. Dar, cel puțin anul acesta, Noemi nu va deveni mamă, asta e sigur. Nu are voie”, ne-a dezvăluit Mihai Mitoșeru, în exclusivitate, în urmă cu ceva timp. Mai mult decât atât, el a explicat, pentru WOWbiz.ro și motivele pentru care frumoasa Noemi nu putea, medical, să rămână, acum, însărcinată. ”Nu are voie să rămână însărcinată încă câteva luni bune. Adică, medicii au fost categorici în această direcție. Noemi și-a făcut implanturi cu silicon, anul trecut, și după o asemenea operație este recomandat ca măcat câteva luni să fie ”cuminte”. Așa că, cel puțin până în vară, nu va rămâne însărcinată, deci, anul acesta nu vom deveni părinți. Probabil vom avea bucuria la anul”, ne-a spus Mihai Mitoșeru, anul trecut, fără să se gândeacă că se va despărți de Noemi.

Mihai Mitoșeru a anunțat divorțul de Noemi pe Facebook

”Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am hotărât ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și să divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei!

Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine!", a spus Mihai Mitoșeru, iar de curând toate acestele divorțului de Noemi au fost finalizate, iar despărțirea lor a devenit oficială.