”Viața îți dă niște lecții” Claudia Ghițulescu, schimbată radical după problemele prin care a trecut. Ce decizie a luat acum folclorista

In articol:

Claudia Ghițulescu este una dintre cele mai frumoase folcloriste de la noi, ce se laudă cu o carieră de excepție.

Însă, norocul din aria profesională nu a urmărit-o și în viața personală, astfel că în calea sa au apărut mai multe obstacole.

Citește și: Claudia Ghițulescu a vorbit pentru prima dată despe sarcina pe care a pierdut-o: „Simți că mori cu zile”. Cum și-a găsit, de fapt, puterea de a trece peste momentul care a marcat-o

Claudia Ghițulescu, schimbată radical după problemele prin care a trecut [Sursa foto: Facebook]

Claudia Ghițulescu a învățat să se pună pe ea pe primul loc

Toate au învățat-o câte ceva pe artistă și au ajutat-o, deși la momentul întâmplării lor a fost pus-o la pământ, să fie astăzi cea mai bună versiune a sa.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

În cadrul emisiunii prezentată de Teo Trandafir, folclorista a mărturisit că de ceva vreme și-a schimbat mentalitatea și felul de a privi viața.

Astfel a ajuns să se pună pe ea pe primul loc, dar și să facă lucrurile exact așa cum simte, fără a mai asculta de gura lumii.

Nu se declară acum o persoană egoistă, căci niciodată nu a făcut și nu va face ceva prin care să-și rănească apropiații, doar că, ajungând în stadiul în care se cunoaște foarte bine, poate să ia propriile decizii în viață.

Privind în urmă, Claudia Ghițulescu spune că acum nu mai face nimic doar pentru a-i mulțumi doar pe cei din jurul ei, ci se rezumă la propriile nevoi și dorințe.

Citește și: Adevărul despre nunta Cristinei Spătar cu logodnicul milionar! Claudia Ghițulescu a dat-o de gol pe artistă: "De aceea a și vrut să țină ascuns totul"

Iar asta, subliniază ea, îi aduce bucurie, împlinire și o starea continuă de bine. Motiv pentru care nu vrea să își mai lase viața în mâinile altora, ci să se ghideze de acum încolo numai după propriile instincte, considerând că nimeni nu îi vrea binele mai mult ca ea însăși.

”Am ajuns la concluzia că eu sunt cea mai importantă. Viața îți dă niște lecții pe care eu le-am învățat. Eu am fost mereu ascultătoare, mă sfătuiam, dar de ceva timp, de când viața mea a avut o zguduitură, am zis: nu, fac ce vreau eu! Și e foarte bine așa, pentru că tu știi cel mai bine ce să îți oferi, cum funcționezi, nu știe nimeni din afară. Nu sunt egoistă, dar de multe ori am făcut lucruri doar ca să nu supăr oamenii din jurul meu. Acum consider că am ajuns la o maturitate la care pot să am grijă de mine”, a spus Claudia Ghițulescu, în cadrul emisiunii ”Teo Show”.