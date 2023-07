Viața lui Vasile atârnă de un fir de ață, la câțiva ani buni de când părinții l-au abandonat într-un centru, pentru că s-a născut cu probleme de sănătate. Tânărul de 29 de ani speră la o minune, după ce a fost diagnosticat cu leucemie acută

In articol:

Vasile Matei Moroșanu are o poveste tristă de viață. La doar 29 de ani, tânărul ieșean a trecut prin foarte multe greutăți, iar acum a primit încă o lovitură grea. S-a născut într-o familie cu încă 14 frați, însă din cauza faptului că a avut mai multe probleme de sănătate la naștere, părinții săi au hotărât să-l abandoneze într-un centru de plasament.

Vasile a mai primit încă o lovitură grea de la viață

Ulterior a fost adoptat, însă problemele nu s-au terminat aici, ci din contră.

Tânărul a hotărât să își ia viața în piept și să plece peste hotare la muncă. A lucrat ca ospătar în Marea Britanie, iar toți banii pe care i-a strâns au fost trimiși înapoi în țară, la familia sa adoptivă.

Anul trecut a decis să se întoarcă acasă, mai ales că se simțea epuizat. Nu s-a așteptat nicio secundă la faptul că medicii îi vor da un diagnostic crunt, mai precis, leucemie acută. Din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, boala a avansat rapid, iar acum sănătatea lui atârnă de un fir de ață.

Citește și: „E ceva de groază” Ella Tina abia se mai poate privi în oglindă, după ce a văzut ce i-a apărut pe piele, chiar în vacanță! Fosta iubită a lui Jador a ajuns în culmea disperării

Cu toate acestea, tânărul nu este singur în această luptă grea, ci iubita lui, Dana Matei, îl susține și se roagă pentru sănătatea sa.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

„El provine dintr-o familie săracă, formată din 14 frați, însă dintre toți el a fost singurul abandonat într-un centru de plasament, pentru că s-a născut cu mai multe probleme de sănătate. După trei ani a fost adoptat de o familie de la mine din sat, însă sărăcia l-a urmărit, așa că a fost împins să plece în străinătate. Dorința sa era să-i ajute pe cei care l-au scăpat din centru și pe care-i consideră familie. În Anglia a lucrat ca ospătar, apoi într-un restaurant, era foarte obosit, dar el a considerat că principala cauză este faptul că muncește prea mult, așa că a ignorat până când a început să obosească din ce în ce mai tare.(...)”, a spus Dana Matei, partenera de viață a lui Vasile, conform bzi.ro.

Vasile a fost diagnoticat cu o boală gravă [Sursa foto: bzi.ro]

Citește și: „Boala mi-a dat totul peste cap” Ce interdicții a primit Rona Hartner din partea medicilor? Artista se luptă din nou cu cancerul, la 4 ani după ce se vindecase

Cum a primit diagnosticul crunt?

Se pare că atunci când s-a reîntors în România a simțit că ceva este în neregulă, motiv pentru care a decis să își facă analizele. Acela a fost momentul în care a aflat că suferă de o boală gravă, mai ales că este într-un stadiu avansat. Iubita lui Vasile a mărturisit că tânărul are nevoie urgentă de sânge și trombocite și speră ca oamenii cu suflet mare să vină în ajutorul lui.

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente de panică pentru Mandy Moore, după ce fiul ei de numai doi ani a fost diagnostigat cu o boală de piele- radioimpuls.ro

„Anul trecut, când s-a întors în țară, era foarte slăbit, nu se simțea bine și era prea obosit pentru un tânăr de 29 de ani, așa că a hotărât să-și facă o serie de analize. Atunci a descoperit că are leucemie. A fost un șoc pentru el și, mai mult, o sentință la moarte. Boala este foarte avansată, în faza a treia, din acest motiv vreau să fac un apel umanitar pentru că are nevoie disperată de sânge și de trombocite. Situația materială nu ne permite să-l ajutăm, are nevoie de o dietă specială, de liniște și de ajutor din partea oamenilor cu suflet bun.

Citește și: Elisabetta s-a stins din viață subit, în timp ce se afla în vacanță în Grecia! Ireal ce s-a întâmplat cu tânăra de doar 29 de ani

Nu este o leucemie genetică, este o leucemie pe bază de stres, de supărare, pentru că doar el știe prin câte a trecut și cum a făcut față. Eu sunt mult mai mare decât el, cu toate acestea, nu vreau să-l las, pentru că a stat prea mult singur. Are nevoie de cineva care să-i fie aproape, să simtă și ce înseamnă să fii iubit, nu doar abandonat.(...)”, a mai spus iubita acestuia pentru sursa menționată anterior.