Viața Oanei Moșneagu a fost dată peste cap din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Cu ce se confruntă actrița

In articol:

Sezonul rece a adus cu el și un număr mare de îmbolnăviri, mulți români fiind diagnosticați cu gripă, iar printre ei, de câteva zile, se numără și iubita lui Vlad Gherman.

Oana Moșneagu a picat și ea victima gripei, motiv pentru care nu se simte deloc bine. Ba mai mult decât atât, simptomele o țin de câteva zile numai în casă, fiindu-i imposibil să își respecte programul zilnic obișnuit, de altfel și foarte încărcat.

Citește și: Oana Moșneagu, cu o mână pe burtică și cu alta pe analize. Vlad Gherman a trecut prin toate stările cât a așteptat-o să iasă din cabinetul medicului

Viața Oanei Moșneagu a fost dată peste cap din cauza problemelor de sănătate pe care le are [Sursa foto: Facebook ]

Oana Moșneagu, diagnosticată cu gripă

Și date fiind aceste condiții, vizibil afectată de gripă, Oana Moșneagu a vorbit pe Instagram despre perioada pe care o traversează, pentru a-și ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa.

Citeste si: “Mănâncă, dragă, mănâncă!” Iancu Sterp, afirmații neașteptate despre Denisa Coțolan în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Conform spuselor sale, după câteva zile petrecute numai în pat, Oana speră ca lucrurile să se îndrepte și săptămâna viitoare să poată să ajungă la teatru.

Mai mult decât atât, iubita lui Vlad mărturisește și că gripa, pe lângă faptul că a ținut-o numai în casă, i-a dat și întregul program peste cap.

Speră doar că starea sa de sănătate să se îmbunătățească până ce se va relua turneul pe care trebuie să-l facă alături de colegii de breaslă.

Din cauza simptomelor și nedorind să-i infecteze și pe cei din jur, vedeta și-a anulat toate programările pe care le avea pentru această perioadă.

Citește și: Vlad Gherman, primele imagini după ce a rămas singur. „Nu am pe nimeni”. Oana Moșneagu a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cei doi?

Astfel că a renunțat la orele de condus, de canto, de înot, dar și la răsfățul din saloanele de înfrumusețare pe care și-l programase.

„Hello. Stare actuală: încă cu gripă. Încă în casă. Nu am ieșit deloc de miercuri. Sper ca până luni să fiu apta și funcțională iar. Nu de alta, dar luni joacă Anca Sigartău cu Răzvan Krem Alexe spectacolul „Cum m-am lăsat de gândit” și ar fi a doua oară când îl ratez și nu vreau să se întâmple asta iar. Plus că am pus pe hold kinetoterapia, orele de șofat, orele de canto, masajul cu bețe de bambus, înotul, vizita anuală pentru ecografia la sân, vopsitul și alte lucruri cu care mă ocup intens, până reluăm turneul cu spectacolul „Care pe care” și nu o să mai am timp să fac nimic din toate astea. Hai sănătate”, a scris Oana Moșneagu, într-o postare făcută pe contul său de Instagram.