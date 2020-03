Viața pe TIR în perioada COVID-19. Drama trăită de un român

Stabilit în Italia de 15 ani, un șofer român de TIR a început să aibă febră când revenea dintr-o cursă din nordul Peninsulei. Fără să stea pe gânduri, și-a anunța șeful. Și pentru a nu-și pune în pericol familia, a primit acceptul și a stat, fără să intre în contact cu nimeni, în casa de vacanță a celui care l-a angajat.

Din păcate, românul a început să se simte mai rău, astfel că a sunat la numărul de urgență, notează cancan.ro. După consult, medicii l-au trimis acasă.

Cum l-a afectat COVID-19 pe șoferul român de TIR

“M-am simțit puțin mai rău, a venit o ambulanță de la Gela, mi-au făcut un control și m-au dus la spitalul din Caltanissetta. Odată ajuns acolo, mi-au făcut toate verificările la plămâni, chestii, mi-au făcut și testul cu tampon. Mi-au spus că sunt bine, că nu am coronavirus și că pot chema pe cineva să mă ducă acasă, deoarece ambulanța plecase.

Eu am sunat șefii, aceștia au venit cu două mașini și mi-au lăsat una în fața spitalului. Eu am luat-o, iar ei au plecat cu cealaltă mașină. Am stat mereu singur. Nu am avut contact cu nimeni de când m-am întors, familia nu mi-am mai văzut-o din data de 8 martie„, a povestit românul presei din Gela.

