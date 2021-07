Viața regretatei Luminița Gheorgiu, o adevărată dramă. Prin ce momente dificile a trecut actrița?

Drama neștiută a Luminiței Gheorghiu [Sursa foto: Captură YouTube] 18:24, iul 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Ziua de 5 iulie lasă în urmă multe lacrimi și regrete. “Moromete” a lui Stere Gulea a pierdut-o pe Catrina Moromete. Din păcate, Luminița Gheorghiu s-a stins din viață doborâtă de un cancer agresiv.

Actrița a pierdut lupta cu boala nemiloasă, care i-a măcinat ultimii ani din viață. Nimeni nu bănuia că sfârșitul ei este atât de aproape, întrucât Luminița Gheorghiu a rămas demnă până în ultima secundă a vieții.

Catrina Moromete, personajul vieții ei

Luminița Gheorghiu i-a dat viață personajului din pelicula “Moromeții”, regizat de Stere Gulea, după celebrul roman scris de Marin Preda. Filmul în care a jucat regretata actriță este considerat și la ora actuală unul dintre cele mai bune filme românești.

Citeste si: Doliu în cinematografie! Actrița Luminiţa Gheorghiu a murit la 71 de ani

Personajul „Catrina Moromete” a reprezentat pentru Luminița Gheorghiu o adevărată rampă de lansare și de recunoaștere a talentului său actoricesc. Cu toate acestea, puțini cunosc drama din spatele succesului regretatei actrițe.

Cu numai trei luni înainte de începerea filmărilor, Luminița Gheorghiu trecea prin momente dramatice.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

“ Tocmai îi murise de trei luni o fată, la vârsta de şase ani, Iuliana. Luminiţa Gheorghiu a jucat rolul Catrinei, soţia lui Ilie Moromete, ca şi cum tragedia nici nu se produsese. Puţină lume a îndurat ceea ce a îndurat femeia asta, fără a se plânge vreodată!În arta asta nu poţi păcăli camera. Iar ea avea o relaţie specială cu camera de filmare. Pe chipul ei se putea citi o trăire autentică de fiecare dată, indiferent de filmul în care juca. ” a declarat Stere Gulea despre talentata actriță.

Viața de film a Luminiței Gheorghiu

Luminița Gheorghiu a absolvit “Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică Ion L. Caragiale”, la clasa lui Ion Cojar. După absolvirea facultății, talentata actriță a impresionat publicul prin rolurile avute pe scene importante din țară, ajungând apoi să fie angajată a Teatrului Bulandra din București.

Din păcate, viața nu i-a fost lipsită de tragedii. În urmă cu 8 ani, Luminița Gheorghiu a fost diagnosticată cu cancer la plămâni. Fiind o fire puternică, actrița a reușit să treacă cu brio de trei ori peste boala nemiloasă. Din păcate, boala recidivase și nu s-a mai putut face nimic pentru mândria filmului românesc.

Citeste si: Luminiţa Gheorghiu: "Nu am nicio nostalgie legată de trecut, dar nici prezentul nu mă face fericită"

Stere Gulea, fiindu-i un prieten apropiat actriței, a fost cel care a văzut-o pentru ultima dată în viață.

“ Dar seria necazurilor nu s-a oprit aici. În 2013, a aflat că are cancer la plămâni. A decis să lupte, dar boala a revenit de trei ori. Nu trişa nicio secundă, atunci când juca! În toamna anului trecut ne-am văzut ultima dată, faţă-n faţă. Avea evidente dificultăţi de deplasare, dar am râs, ca în vremurile bune. Am încercat să dau de ea şi de Sărbători, dar telefonul a sunat în zadar. Atunci am înţeles şi am ţinut legătura cu cealaltă fiica a ei, Alexandra .” a declarat regizorul.

Palmaresul impresionant al actriței

Luminița Gheorghiu a jucat în nenumărate filme și piese de teatru. Dintre acestea, actrița s-a făcut remarcată în special în “Moartea domnului Lăzărescu” și „Poziția copilului.” În anul 2007, regretata actriță a primit premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin, în „Moartea domnului Lăzărescu”.