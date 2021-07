Viața Rodicăi Popescu-Bitănescu. Celebra actriță are o poveste de viață desprinsă din filme: „Comedia se naşte din dramă”

Rodica Popescu-Bitănescu [Sursa foto: MediaFax Foto] 11:07, iul 6, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Rodica Popescu Bitănescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România.

Copilăria actriței Rodica Popescu-Bitănescu: „Am crescut cu atacuri de panică”

Este o persoană plină de viață și mereu cu zambetul pe buze, deși viața nu a fost blândă cu aceasta.

Rodica Popescu Bitănescu s-a născut pe 5 august 1938, Răsuceni, județul interbelic Vlașca, în prezent judetul Giurgiu, într-o familie bogată, tatăl său fiind un om de afaceri cu o avere frumoasă din agricultură.

Citeste si: Doamna teatrului românesc, Rodica Popescu Bitănescu, vine marți la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Celebra actrița a avut o copilărie frumoasă, ca de prințesă, până la vârsta de 10 ani, atunci când odată cu naționalizarea impusă de Partidul Comunist ajuns la putere întreaga avere a familiei a fost confiscată, iar tatăl său, simpatizant al partidului Țărănist, a fost închis la Pitești, una din cele mai dure închisori pentru deținuți politici.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi de-o dată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică.

Era perioada gripei asiatice pe care am făcut-o eu, acasă la mine. Din toţi studenţii din cartierul ala doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas. Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum.

Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale. Eu am crescut cu atac de panică. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărica de prune şi magiun. Am făcut gimnastica de disperare, ca să mă fortific.”

Încă din copilărie a fost o persoană puternică si a dorit să-și ajute familia. S-a luptat mulți ani cu atacurile de panică și vindea pungi făcute din ziare, apă și făină.

„Am fost o tipă foarte ambiţioasă. Nu aveam timp de panică. Trebuia să mă duc acasă, să iau hârtiuțe mici de ziar, să le fac cu apă şi făină, să fac pungi pe care le vindeam, că lumea nu avea. Aveam atac de panică să mă rezolv, să fac ceva. Că lumea zice, am atac de panică. Păi, fă ceva, să ieşi din atac de panică! Eu nu am avut timp să mă vait. Nu m-am văitat niciodată.”

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Rodica Popescu-Bitănescu a intrat din a doua încercare la actorie: „Am intrat cu 10 și am și terminat cu 10”

Îndrăgita actriță a absolvit liceul „Gheorghe Lazăr” din București și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesor A. Pop Marțian, în anul 1960, pe care l-a terminat cu 10.

„Am dat la treatru și am „căzut cu lanțuri”, fiind atât de încrezută nici nu m-am pregătit… A doua oară m-am pregătit. Am intrat cu 10 și am și terminat cu 10.

Eu nu eram foarte bună la repetiții, de altfel eu nu pot să repet o piesă luni sau ani de zile, sunt un om spontan, nu sunt o actriță de repetiții multe, în schimb când era spectacol sau examen reușeam să mă adaptez să fac să iasă totul foarte bine”.

Timp de şase ani, a jucat la Teatrul Naţional din Iaşi și la Teatrul "Barbu Delavrancea" din Capitală, iar din anul 1966 până în prezent, a jucat pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, sub îndrumarea regizorilor precum Horea Popescu, Ion Finteşteanu, David Esrig, Ion Cojar și Andrei Şerban.

Citeste si: Cine este Rodica Popescu-Bitănescu, emblema teatrului românesc: „Mi-ar fi plăcut să joc Lady Macbeth”

În anul 2003, Rodica Popescu-Bitănescu, a pus în scenă primul spectacolul, ca actor, autor dramatic şi regizor, „Cinci femei de tranziţie” la Teatrul Naţional, piesă urmată de „Încă-i bine!”, „Triunghiul femeilor” și „Viața de cimitir”.

„Îmi place să scriu piese de teatru, să descopăr ce se întâmplă între noi, în România, în fiecare zi. Cum primesc oamenii tot ce se întâmplă cu ei, cum văd. Românii simt nevoia să se scrie despre ei, probabil că acesta este secretul succesului pieselor mele. Eu scriu numai despre noi. Oamenii sunt curioşi.”

Rodica Popescu-Bitănescu, poveste de dragoste de 46 de ani: „I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă”

Rodica Popescu-Bitănescu, în vârstă de 82 de ani, este căsătorită de 46 de ani cu Mircea Bitănescu, de profesie jurist. Cei doi s-au cunoscut atunci când actrița a susținut examenul pentru permisul de conducere, acesta aflându-se în comisia de examinare. A fost dragoste la prima vedere, iar după doi ani de tatonări, s-au căsătorit civil, ulterior și religios.

„I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri şi ce m-a impresionat la el e mersul.”

Un subiect destul de delicat pentru îndrăgita actriță, de-a lungul anilor, a fost lipsa unui copil. Aceasta nu a dorit să ofere multe detalii despre acest subiect, dar a mărturisit că iubeste copii, și-a dorit unu și este indignată de faptul că persoanele din jur vorbesc fără să știe cu adevărat povestea din spatele acestei suferințe.

Citeste si: Cariera actriței Rodica Popescu-Bitănescu. O carieră de poveste de peste cinci decenii

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu.”

SURSE: antena3.ro