"Viața trebuie trăită" Ipostaza în care a apărut Marcela Fota, după ce ea și iubitul tinerel nu s-au mai afișat împreună în public. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: "Cu Dumnezeu înainte, orice ar fi"

Marcela Fota se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei, împărtășind cu urmăritorii din mediul online atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, recent, artista a postat o imagine pe Instagram, în care apare singură, însă alături de care este scris un citat, care i-a cam pus pe gânduri pe fani.

“Viața trebuie trăită doar privind înainte”, a fost citatul postat de Marcela Fota, alături de o fotografie în care apare ea.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mai ales că postarea vedetei vine după o perioadă în care nu s-a mai afișat cu iubitul tinerel în public: „Ești atât de faină, cu Dumnezeu în față orice ar fi”, „Că bine zici”.

De asemenea, nu puțini au fost și cei care au dorit să o complimenteze pe Marcela, pentru frumusețea sa: „Sunteți o olteancă plăcută ochiului”, „Ești minunată”, „Foarte frumoasă”, „Adorabilă”.

Marcela Fota, despre fiul ei: „Toată situația prin care a trecut l-a făcut să se maturizeze destul de mult”

În anul 2020, Marcela Fota a primit o lovitură dură, atunci când soțul ei și, totodată, tatăl copilului ei, s-a stins din viață, în urma unui infarct.

Din nefericire, însă, această tragedie nu a marcat-o doar pe cântăreață, ci și pe fiul ei, David, despre care spune că s-a maturizat foarte mult de când părintele lui a trecut în neființă.

„În toate plecările mele sunt cu David, peste tot unde descopăr o locație frumoasă, gândul meu este să îl duc pe el, toată situația prin care a trecut l-a făcut să se maturizeze destul de mult. Când am fost la schi, au avut gașca lor de copii și vorbeau de prioritățile lor, el a spus că prioritatea lui în momentul de față este fericirea mea. Astea sunt momentele pe care eu mă concentrez. Am mai spus-o și o susțin, nu am niciun plan să îi aduc lui David vreun tată acasă. Momentan suntem o echipă foarte bună și suntem bine așa noi doi. Nu știu ce va fi în viitor. Dumnezeu știe! Nu îmi fac niciun fel de plan, pentru că eu am avut planuri cu soțul meu care nu s-au concretizat că așa a vrut Dumnezeu și mai merg și pe principiul acela că Dumnezeu râde de noi când ne facem planuri pentru că le are deja făcute. David este prioritatea mea! Pentru mine, întâmplarea cu Minel, cu soțul meu, a fost chiar o lecție de viață! Am înțeles cât de important este calitatea vieții pe care ți-o trăiești, care este ca un fir de ață”, a mărturisit Marcela Fota, pentru Click.