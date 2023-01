"Viața va fi și mai grea". Specialiștii vin cu previziuni sumbre pentru 2023, după ce prețurile au explodat la începutul anului. Taxele și impozitele au crescut și ele | EXCLUSIV

In articol:

Din punct de vedere economic, România nu traversează cea mai bună perioadă în 2023.

Suntem în plină criză, inflația a atins un record la finalul lui 2022, iar prețurile continuă să crească.

Veniturile românilor nu au crescut, însă taxele și impozitele locale au suferit deja majorări. Tot de la 1 ianuarie a crescut și prețul vacanțelor și al ieșirilor la restaurant așa că oamenii sunt obligați să plătească mai mult dacă își doresc să își mențină aceeași calitate a vieții. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu și au aflat ce previziuni se așteaptă în 2023, dar și care ar trebui să fie cele mai mari motive de îngrijorare ale românilor.

Anul 2023 se anunță mai greu. Unde sunt cele mai mari scumpiri de până acum

Adrian Negrescu ne-a explicat că 2023 s-ar putea să fie chiar un an mai greu ca 2022 din punct de vedere economic.

Scumpirile se țin lanț, iar cele mai multe dintre ele s-au înregistrat la îmbrăcăminte și alimente.

"2023 va fi un an al iluziilor, un an în care ni se va spune că trăim mai bine decât în 2022 (o inflație mai mică, pachete de măsuri sociale, plafonarea prețurilor la energie etc.) însă în realitate vom trăi mai prost și mai scump.

Taxele au crescut, inflația va continua să își arate efectele, iar salariile și pensiile vor fi, în termeni reali, mai mici decât în 2022.

Pentru mare parte din populație, viața va fi și mai grea. De la alimente la utilități, la haine și încălțăminte, la tot ce au nevoie în viața de zi cu zi, toate vor fi mai scumpe decât în 2022. Și dacă nu era de ajuns experimentul social din 2022, în 2023 până și distracția ne costă mai mult. De la 1 ianuarie au crescut taxele pentru masa la restaurant, pentru cazare, pentru băuturi", a explicat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

Taxele și impozitele locale, majorate cu peste 5%

Adrian Negrescu atrage atenția asupra faptului că taxele și impozitele locale au crescut în 2023 cu peste 5%, urmând că îngreuneze cheltuielile românilor.

"Să nu uităm și că, în 2023, taxele și impozitele locale au crescut cu peste 5%, că asigurările sunt mai scumpe și că, de la 1 ianuarie, să îți cumperi o casă nouă, de 2-4 camere a devenit o misiune aproape imposibilă în condițiile în care statul a decis să crească TVA-ul la locuințele mai scumpe de 600.000 lei de la 5 la 19%.

O decizie sinucigașă pentru buget, în condițiile în care scăderea tranzacțiilor imobiliare va duce la căderi semnificative în toate industriile conexe, de la mobilă, la electrocasnice etc.

În loc să ofere românilor șansa de a trăi mai bine, de a investi într-o nouă locuință în țară și nu afară, statul le va cere mai mulți bani, le va taxa dur și tăios dorința de a avea o viață mai confortabilă.

Guvernul anunță că a construit bugetul pe o inflație medie de 8% în 2023. Asta ar însemna că prețurile ar trebui să scadă în acest an. Crede cineva în acest scenariu?", mai spune acesta.

"2023 va fi, în esență, un an al iluziilor"

În ceea ce privește presiunile economiștilor pentru anul 2023, acestea nu sunt deloc optimiste. Din contră, Adrian Negrescu atrage atenția asupra faptului că vom discuta de un an al iluziilor și chiar al cheltuielilor mult mai mari.

"2023 va fi, în esență, un an al iluziilor, promisiunilor neacoperite de realitate. Un an în care, de exemplu, vom vedea din nou politicienii cum se vor lăuda, de exemplu, cu ,,cardurile de sărac’’, prin care oferă 4 lei pe zi celor aflați în nevoie. Un an în care ni se va spune că prețurile la energie au fost plafonate, uitându-se faptul că plafonarea vine la un preț cu 200% mai mare decât în 2019", a explicat el, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

România este singura țară din UE în care taxele cresc în vreme de criză, în timp ce Spania și Polonia au redus la zero TVA-ul la alimente.

"Între timp, în alte țări, precum Spania și Polonia, TVA-ul la alimente a fost redus la zero, la fel cum s-au redus taxele la toate serviciile importante care au legătură cu viața de zi cu zi.

Noi, din păcate, suntem singura țară din UE în care taxele cresc în vreme de criză, în care apar noi biruri și în care, prin inflație, statul ne face să trăim din ce în ce mai prost", a mai precizat el.

