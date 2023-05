Vica Blochina a ajuns pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu vedeta cu o zi în urmă: „Zi proastă azi”

In articol:

Vica Blochina și-a îngrijorat toți admiratorii după ce a dezvăluit că a ajuns pe patul de spital, la urgențe. Alături de o fotografie postată, a scris în mediul online și un mesaj în care a dat de înțeles că prima zi de weekend nu a fost deloc una favorabilă pentru ea.

Fără să ofere prea multe detalii despre starea sa de sănătate sau despre emotivul din pricina căruia a ajuns pe patul de spital, Vica Blochina și-a înștiințat admiratorii că a avut parte de o zi neplăcută. Nu este prima dată când ajunge pe mâinile medicilor din cauza extenuării, având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate și administrare de vitamine pentru a se repune pe picioare.

„Zi proastă azi...”, a fost mesajul pe care Vica Blochina l-a postat în mediul online.

Ce pensie alimentară îi plătea Victor Pițurcă Vicăi Blochina, pentru fiul lor, Edan?

Chiar dacă nu au avut niciodată o relație oficială, Vica Blochina și Victor Pițurcă au adus pe lume un copil pe nume Edan, care în prezent are vârsta de 15 ani. În momentul de față, tânărul locuiește cu tatăl său, lucru care o bucură foarte mult pe vedetă, având în vedere că acum are ocazia ca fiul ei să trăiască într-un mediu cu mulți bărbați.

În trecut, fosta balerină și Victor Pițurcă au încheiat o înțelegere, pentru ca tânărul să fie recunoscut de tatăl său, respectiv să renunțe la pensia alimentară de 10 000 de euro pentru ca „Piți” să apară în acte ca tatăl lui Edan. Ulterior, suma pe care acesta i-a dat-o lunar Vicăi pentru creșterea fiului lor a fost de doar 1 500 de euro.

„Binele copilului e mai important decât binele meu. Eu mi-am propus ca Edan să nu crească cu probleme că nu e dorit. La noi a fost vorba de orgoliu. Mi-am dorit foarte mult ca el să nu sufere și am făcut foarte multe compromisuri.

Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro. Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro. După ce am fost la INML și am semnat, iar copilul s-a văzut cu tatăl lui să facă testul de paternitate... Înțelegerea a fost să aibă grijă de copil, copilul să fie pe numele lui, dacă eu renunț la banii ăia.

I-am spus să scrie cât vrea el la pensie alimentară și să dea orice sumă de bani consideră el că trebuie să primesc pentru copil. Când am ajuns la notar suma de bani a fost 1.500 de euro. Banii ăștia i-am primit pentru copil timp de... Acum nu primesc.

Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui.

M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală.”, a spus Vica Blochina, în cadrul podcastului Tare de Tot.