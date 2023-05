Vica Blochina a spus adevărul! Ce pensie alimentară plătește Victor Pițurcă pentru băiatul lor! ”Binele copilului e mai important decât binele meu”

In articol:

Toată lumea cunoaște povestea de dragoste ”interzisă” dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă. O iubire cu năbădăi, în urma căreia amanta fostului selecționer i-a dăruit lui Piți un băiat, Edan. Ani de zile, copilul a fost sufletul ei, însă, acum, în mod surprinzător, acesta a decis să locuiască alături de familia antrenorului.

Vica Blochina a spus adevărul! Ce pensie alimentară plătește Victor Pițurcă pentru băiatul lor.”Am renunțat la 10.000 de euro”

Invitată de Viorel Grigoroiu la podcastul „Tare de tot”, Vica Blochina a povestit cât de mult l-a iubit pe Victor Pițurcă, dar și ce a urmat după despărțirea definitivă și dureroasă de el. Mai mult, fosta balerina de la Melody a dezvăluit și câte sacrificii a făcut ca fostul antrenor să își recunoască copilul.

„Binele copilului e mai important decât binele meu. Eu mi-am propus ca Edan să nu crească cu probleme că nu e dorit. La noi a fost vorba de orgoliu. Mi-am dorit foarte mult ca el să nu sufere și am făcut foarte multe compromisuri. Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro. Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro”, a spus Vica Blochina, care a menționat că a renunțat practic la 85% din pensia alimentară doar pentru ca Victor Pițurcă să fie alături de copilul lor.

Vica Blochina a dezvăluit cât a scris la notar pe foaie Victor Pițurcă pentru pensia alimentară a fiului lor!”S ă dea orice sumă de bani consideră el că trebuie”

Vica Blochina a explicat că, după ce a făcut testul de paternitate la INML, a ajuns la un acord financiar cu fostul iubit în fața notarului, totul pentru binele copilului.

” Înțelegerea a fost să aibă grijă de copil, copilul să fie pe numele lui dacă eu renunț la banii ăia (n.r cei 10.000 de euro pe lună). I-am spus să scrie cât vrea el la pensie alimentară și să dea orice sumă de bani consideră el că trebuie să primesc pentru copil. Când am ajuns la notar suma de bani a fost 1.500 de euro”, a spus Vica la podcastul ”Tare de tot”.

Vica Blochina a fost de acord ca fiul ei să locuiască la Victor Pițurcă acasă!”Prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl”

Acum, Edan are 15 ani și locuiește de aproape un an cu Victor Pițurcă și familia acestuia. Băiatul este îngrijit de Maria, soția lui Piți, lucru care nu o deranjează pe Vica Blochina, care a renunțat la pensia alimentară. Fosta balerină știe că în casa tatălui, copilul este bine și are parte de o educație aleasă, iar pentru ea, nu contează bani, ci important este ca fiul său să fie fericit.

„Banii ăștia i-am primit pentru copil timp de... Acum nu primesc. Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui.

M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală”, i-a mai spus Vica Blochina lui Viorel Grigoroiu.

