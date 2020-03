Vica Blochina, aflată în carantină, a ajuns la perfuzii

Vica Blochina a postat pe pagina ei de Instagram un videoclip în timp ce îi era pusă o perfuzie. Dacă la prima vederea poate părea că a recurs la perfuzii pentru că nu se simte bine, vedeta și-a lămurit fanii că nu are coronavirus, doar încearcă să se protejeze împotrva virusului printr-un tratament cu vitamina C.

„N-am coronavirus. Mă previn cu niște tratamente cu vitamina C ca să îmbunătățesc imunitatea. Improvizăm acasă. Câte vase am spălat zilele astea, adunate, n-am spălat toată viața. Nu mai pot! Cum treceți peste această carantină acasă?”, a spus Vica Blochina, în videoclipul postat pe Instastory.

Vedeta a postat mai multe poze din casă, în timp ce face curățenie și dezinfectează, semn că are foarte mare grijă în această perioadă.

Vica Blochina este în depresie: „Am nevoie de un psiholog, știu”

Vica Blochina a recunoscut că intră în depresie atunci când i se pare că a pus câteva kilograme în plus.

Vica Blochina are 43 de ani și arată mai bine decât multe dintre femeile care au chiar și cu 20 de ani mai puțin decât ea. Fosta balerină are o siluetă de invidiat și este în continuare admirată și curtată de bărbați. Cu toate acestea, blondina nu este niciodată mulțumită de felul în care arată și își dorește mereu să fie din ce în ce mai slabă.

“Problema mea principală este greutatea. Și depresiile, dacă le fac, le fac din cauza greutății. Eu niciodată nu sunt mulțumită de cum arăt. Trece un an, mă uit pe poze și îmi spun că acum sunt nasoală, că mi-a căzut fața, că m-am îngrășat. Mi se pare că fericirea constă în a fi slab. Am nevoie de un psiholog, știu. Eu sunt fericită doar când sunt slabă”, a dezvăluit Vica Blochina pentru libertatea.ro. (Citeste si: Vica Blochina, anunțul la care nu se aștepta nimeni. Ce relație are acum cu Victor Pițurcă!)