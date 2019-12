Vica Blochina este în depresie: „Am nevoie de un psiholog, știu”

Vica Blochina are 43 de ani și arată mai bine decât multe dintre femeile care au chiar și cu 20 de ani mai puțin decât ea. Fosta balerină are o siluetă de invidiat și este în continuare admirată și curtată de bărbați. Cu toate acestea, blondina nu este niciodată mulțumită de felul în care arată și își dorește mereu să fie din ce în ce mai slabă.

“Problema mea principală este greutatea. Și depresiile, dacă le fac, le fac din cauza greutății. Eu niciodată nu sunt mulțumită de cum arăt. Trece un an, mă uit pe poze și îmi spun că acum sunt nasoală, că mi-a căzut fața, că m-am îngrășat. Mi se pare că fericirea constă în a fi slab. Am nevoie de un psiholog, știu. Eu sunt fericită doar când sunt slabă”, a dezvăluit Vica Blochina pentru libertatea.ro.

Vica Blochina, mărturisiri cutremurătoare de când era însărcinată

„La 20 de ani eram în România și aveam un salon de coafură. Eram peste tot, azi în România, poimâine la Milano.

Când am rămas însărcinată, niciun prieten nu a crezut că o să duc sarcina până la capăt. Au spus: „Tu mamă nu ai cum să fii”. Pentru toată lumea era mare șoc. Sunt o mamă devotată, dar la modul de viață pe care îl duceam și la cum eram la vremea aia, eram foarte nebună”, a povestit Vica Blochina în cadrul unui interviu.

„Când am rămas însărcinată a fost cea mai urâtă perioadă din viaţa mea. În afara faptului că m-am îngrășat îngrozitor de tare, nu avem cu ce să mă îmbrac, mă uram. Am avut grețuri până am născut.

Când am rămas însărcinată am fost sigură că îl păstrez, mi l-am dorit foarte mult.

Băiețelul este la tatăl lui acum. Este mare și decide el unde să-și petreacă serile. El mă sună și îmi spune că vrea la tata, apoi mă sună și îmi spune că vrea să vină la mine, e după cum decide el, în afara timpului când trebui să facă meditații și trebuie să vină acasă”, a mai spus Vica Blochina.

Tot ea a recunoscut că viața nu a fost tot timul ușoară și că uneori nu avea bani nici de mâncare. Cu toate acestea, a reușit să depășească momentele dificile.

a recunoscut frumoasa fostă balerină.