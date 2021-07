Vica Blochina, într-un nou proces care s-ar putea termina cu executarea silită. Vedeta a fost chemată de urgență la tribunal

Vica Blochina [Sursa foto: Captură Instagram] 11:00, iul 15, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Fosta parteneră a lui Victor Pițurcă nu se poate bucura de momente de liniște, căci este implicată într-un nou proces legal. Vedeta a fost chemată la tribunal, pentru a se lămuri situația.

Vica Blochina a ajuns în fața oamenilor legii

După ce a iscat un întreg scandal în media în legătură cu ceea ce a afirmat despre Oana Roman și Marius Elisei, frumoasa blondină are din nou parte de clipe dificile. Chiar dacă a scăpat din incidentul cu asociația de proprietari, fosta parteneră a lui Victor Pițurcă a fost citată într-un nou proces, care s-ar putea încheia, de data aceasta, nefavorabil pentru ea.

Vedeta pare că are probleme din punct de vedere financiar și din această cauză a acumulat multe datorii, care au dus la un deznodământ greu de suportat pentru femeie, în urmă cu câteva luni: executarea silită.

Vica Blochina a fost dată în judecată de către administratorii imobilului în care locuiește, iar instanța s-a pronunțat: "Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită în temeiul titlului executoriu, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 30.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei." , scrie în hotărârea judecătorească.

Vica Blochina, dezvăluiri fără perdea despre fiica lui Petre Roman

Mama copilului lui Victor Pițurcă a tot fost, în ultimul timp, în atenția presei, mai ales după ce a vorbit despre motivul pentru care ea și Oana Roman au rupt relația de prietenie.

Vica a povestit că a picat la mijloc între relația dintre fiica lui Petre Roman și fostul ei soț, căci Oana s-ar fi cuplat cu un individ pentru a-l face gelos pe Marius, iar apoi, când acesta i-a cerut împăcarea, ar fi mințit și ar fi dat vina pe prietena ei, pentru relația cu acel bărbat: "Când ne-am întors din Egipt, acolo unde am petrecut ziua ei de naștere, Oana m-a rugat să vin cu ea la mare, în Mamaia, pentru că nu avea cu cine să meargă, dar ea, de fapt, avea deja scenariul făcut. Fără să știu despre ce este vorba, s-a combinat cu un individ, s-a pozat în mașinile lui de lux pentru a-l face gelos pe Marius. Eu nu știam nimic despre acel bărbat. Ajunsă acasă, Marius a așteptat-o și i-a cerut să se împace cu el pentru că o iubește, iar eu am picat la mijloc. Oana s-a folosit de mine și i-a spus lui Marius că eu sunt de vină că ea s-a combinat cu acel individ. Evident, a început să mă înjure și să-mi arunce cuvinte urâte. Oana s-a folosit de mine și eu am picat la mijloc între ei doi și Marius m-a înjurat pe la toate colțurile. Nici până în ziua de azi nu am primit explicații din partea Oanei.", a declarat Vica Blochina, despre scandalul cu fosta ei prietenă.