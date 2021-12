Vica Blochina, mărturisiri dureroase despre tatăl ei: ”Foarte sever, mă certa și mă bătea”. Ce a povestit despre familia ei în emisiunea ”În Oglindă”

In articol:

Vica Blochina a acceptat invitația lui Mihai Ghiță și a fost prezentă în emisiunea ”În Oglindă”, acolo unde a făcut dezvăluiri foarte dureroase despre familia ei, în special de tatăl ei. Vedeta a povestit cu lux de amănunte cum a plecat din Lituania, de la familia ei, și a venit în România, unde a trăit iubirea vieții ei.

Vica Blochina si Mihai Ghita [Sursa foto: Captură YouTube]

Vica a mărturisit că a plecat dintr-o familie normală, dintr-un apartament cu trei camere din Lituania. ”Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Dar cred că mi-a plăcut această aventură, faptul că m-am îndrăgostit de un bărbat, care a fost însurat și care m-a umilit tot timpul, toată relația noastră, el pe mine efectiv tot timpul m-a umilit. Și când cineva toată ziua, toată ziua zice ești că ești o proastă, tu nu vezi că ești urâtă, tu nu vezi că ai picioare strâmbe, tu nu vezi că ești strâmba, tu fără mine ești zero. Și să îi zic: Băi, vezi că nu e așa. Cel mai important lucru în viața unui om poate este să fie liber, pentru mine asta e cel mai important”, a spus Vica Blochina, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

Vica Blochina [Sursa foto: Captură YouTube]

Vica Blochina, o femeie puternică: ”Eram războinică de mică”

Vedeta a fost o persoană puternică de când se știe. Tatăl ei a decedat acum 17 ani și era foarte sever, așa cum a precizat chiar frumoasa vedetă. Aceasta a fost supusă la multe cuvinte grele și chiar bătăi din partea părintelui ei. ”Vin din Lituania, o țară mică cu 3 milioane 800 de locuitori. Tatăl meu a decedat acum 17 ani. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Noi am crescut într-un apartament cu trei camere, am și un frate care e cu opt ani mai mic decât mine. Eram războinica de mică.”, a mai spus Vica.

