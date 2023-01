Vica Blochina și fiul ei nu-și mai vorbesc! Dezvăluirea făcută de vedetă, la TV. Ce se întâmplă între ea și Edan: „O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”

In articol:

Vica Blochina este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși are numeroși admiratori, nimeni nu a știut până acum că fiul blondinei nu mai vorbește cu ea în ultima perioadă, aceasta dezvăluind totul în cadrul unei emisiuni TV.

Ei bine, Vica a precizat că Edan s-a supărat foarte tare pe mama sa, atunci când aceasta a decis să plece departe de el, în Republica Dominicană, pentru a participa într-o competiție. Însă, cu toate acestea, este ceva de moment între ei, iar fosta balerină și-a propus să-i demonstreze adolescentului că va fi cea mai bună.

”Fiul meu nici nu mai vorbește cu mine. Mi-a spus că dacă vin aici nu o sa mai vorbim. În timpul probei, când am văzut că mai am de dărâmat un triunghi, m-am gândit că trebuie să aduc acest punct pentru fiul meu. Și am făcut-o. O să fie tare mândru de mine. O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”, a

spus Vica Blochina.

Vica Blochina nu-și dorește ca fiul ei să ajungă fotbalist

Vica Blochina are un fiu de care este tare mândră. Edan a ajuns la vârsta adolescenței, având 15 ani în prezent, iar nu de mult, vedeta a făcut o serie de declarații despre copilul ei, precizând că nu și-ar dori ca băiatul să urmeze pasiunea tatălui său, Victor Pițurcă, aceea pentru fotbal.

Așadar, fosta balerină a mărturisit că și-ar dori un alt viitor pentru Edan, mai precis să se îndrepte către o carieră în medicină.

„Edan face 15 ani, acum a crescut! E mai înalt ca mine! Nu vreau să se facă fotbalist, doctor estetician vreau. Toate prietenele mele i-au zis: să ne faci păpușă din mătușă”, a declarat Vica Blochina, pentru Click.ro.