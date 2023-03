Vica Blochina vrea să dea lovitura! Fanii vedetei vor rămâne cu gura căscată: „Am fost cea mai judecată și cea mai arătată cu degetul persoană din showbiz-ul românesc”

In articol:

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Încă de când relația pe care a avut-o timp de 16 ani cu Victor Pițurcă a devenit publică, fosta balerină a ținut prima pagină a ziarelor și a reușit să fascineze oamenii din țara noastră.

De când a devenit celebră, Vica nu a mai ieșit niciodată din lumina reflectoarelor. Pe parcursul timpului, din ce în ce mai multe persoane au început să o urmărească și în mediul online pe fosta dansatoare, așa că vedeta a decis că este momentul perfect să îi impresioneze pe fanii ei cu cel mai recent proiect al său.

Blondina este pregătită să dea pe spate showbiz-ul românesc cu noul ei proiect.

Vica Blochina își face emisiune! Ce a determinat-o pe blondină să ia această hotărâre

La începutul acestui an, Vica Blochina a intrat și mai mult în atenția românilor după ce a renunțat pentru o perioadă la viața de lux cu care este obișnuită și a ales să își testeze limitele la competiția din Republica Dominicană.

Chiar dacă a fost eliminată înainte de a ajunge într-un stadiu avansat al concursului, emisiunea i-a dat vedetei o idee. Vica s-a decis să își facă propriul său show.

Chiar dacă aceasta i-a obișnuit pe cei care o urmăresc cu apariția pe micul ecran, de această dată fosta dansatoare vrea să se axeze pe mediul online, unde își dorește să lanseze un podcast.

Vedeta spune că cei care o iubesc o să o vadă la fel de sinceră și asumată cum este și atunci când apare la televizor, însă vrea ca abordarea din propriul ei show să fie una mai libertină.

„Când am avut acces la social media, am avut o revelație, parcă „m-a pleznit” peste ochi, în capul meu blond, o idee. Mi-am dat seama că mai multă lume se exprimă din ce în ce mai mult în mediul online, unde se vorbește liber, fără inhibiții și mi-am dat seama ce mare impact am în momentul în care am început să vorbesc cu urmăritorii mei. Fiecare dintre noi are publicul lui care îi așteaptă poveștile, dar care nu urmărește televizorul.

Eu am fost cea mai judecată și cea mai arătată cu degetul persoană din showbiz-ul românesc, dar am ținut pieptul și am fost super asumată. Nu va vedea publicul altă Vica, ci va vedea o abordare a mea mult mai liberă și mai personală. Eu am fost întotdeauna autentică și nu am jucat niciodată un rol oriunde am fost.”, a mărturisit Vica, pentru Ego.ro.

Vica Blochina

