Vicenzo Final Boss are o poveste de viață impresionantă! Ce nu știa nimeni despre adversarul lui Bogdan Mocanu din cușcă: “Eu pe tatăl meu biologic nu-l cunosc” | EXCLUSIV

Vicenzo Final Boss a vorbit despre lupta cu Bogdan Mocanu din gala RXF și a marșat pe ideea că este pregătit să câștige înainte de limită.

Vicenzo Final Boss, totul despre părinții lui

Prezent în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, alături de antrenorii săi, Philip Albu și Alex Moraru, bărbatul ajuns celebru pe internet datorită fizicului de culturist, tatuajelor de pe corp și de pe față, dar și a opulenței a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa, mai puțin cunoscută publicului larg. Vicenzo a povestit că a fost luat de mama lui în Elveția, de la vârsta de 5 ani și că nu și-a cunoscut niciodată tatăl.

Vicenzo Final Boss se va lupta în cușcă cu Bogdan Mocanu pe data de 21 februarie. Acesta nu își expune viața personală în fața publicului, însă în platoul WOWbiz a vorbit despre părinții săi și cum a ajuns să locuiască în Elveția.

"Eu pe tatăl meu biologic nu îl cunosc. Mama mea m-a născut și a plecat acolo și m-a luat și pe mine. S-a căsătorit cu tatăl meu vitreg în Elveția și m-a luat și pe mine. Tatăl meu vitreg m-a crescut, împreună cu mama. Eu cred că și datorită lui am educația pe care o am și bunul simț. Așa sunt eu educat de la părinții mei, mai mult de la tatăl meu vitreg decât de la mama. Mama este o persoană mai explozivă. Are un caracter mai dur. Stilul Oana Zăvoranu, exact la fel." , a spus Vicenzo Final Boss.

Vicenzo Final Boss este logodit

Vicenzo nu este singur, ci chiar este logodit. Are o viitoare soție blondă, pe nume Loredana, de care s-a îndrăgostit la prima vedere. Iată cum a început povestea lor de dragoste.

"Am o iubită blondă și frumoasă. Ne-am cunoscut când ea avea o relație și eu o vedeam pe Instagram. Ea mă bloca și mă debloca mereu. Am așteptat să fie singură, ca să pot să-i scriu. Ne-am cunoscut la un restaurant, unde ne-am îndrăgostit la prima vedere. Și dacă nu se despărțea de acel bărbat, o făceam eu să se despartă. Suntem împreună de doi ani, o cheamă Loredana. Am cerut-o de soție, trebuie să ne căsătorim cu acte.", a dezvăluit Vicenzo Final Boss.

Motivul real pentru care Vicenzo Final Boss a acceptat lupta cu Bogdan Mocanu

Vicenzo a precizat că el nu este un fan al bătăii, însă lupta cu Bogdan Mocanu i s-a părut o oportunitate pentru amândoi. Astfel, se pregătește intens să îl întâlnească în cușcă.

"De când a explodat chestia asta cu Final Boss eu nu am vrut să mă bat. A început toată lumea să mă provoace în RXF, nu doar Bogdan Mocanu. Am zis să accept cu el, pentru că e o persoană faimoasă în România. Avem amândoi de câștigat: el e faimos aici, eu în străinătate.", a declarat Vicenzo Final Boss.

