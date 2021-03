Vicepremierul României, Dan Barna, chemat să dea explicații la Departamentul Antifraudă

In articol:

Dan Barna, vicepremierul României și, totodată, copreședintele USR Plus, a dezvăluit că a fost chemat pentru explicații cu privire la activitatea lui de dinainte de a intra în politică, politicianul având pe atunci afaceri în domeniul fondurilor europene.

„Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil şi vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfăşurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile solicitarea mea a dat roade şi am primit o invitaţie de la DLAF pentru, şi citez, «furnizarea informaţiilor pe care le deţineţi în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului» aflat în verificare. Era foarte bine dacă această invitaţie nu s-ar fi lăsat atât aşteptată- am solicitat chiar eu acest lucru încă din campania de la prezidenţiale din 2019, când s-au speculat din păcate enorm de multe neadevăruri în spaţiul public.

Inainte de campania electorala pentru presedintie, Dan Barna a fost acuzat ca a lucrat nu tocmai bine cu fondurile europene

Acum sper că odată cu această invitaţie, pe care o voi onora cu încredere, să se lămurească toate aspectele, iar verificarea începută în campania electorală să îşi încheie parcursul şi să scurteze drumul adevărului către lumină. Adevărul, onestitatea şi transparenţa au caracterizat întreaga mea carieră- în politică şi înainte- iar prezenţa mea la DLAF este exact garanţia că asta nu este un slogan, ci un crez”, a explicat Dan Barna pe contul său de socializare.

Dan Barna, afaceri cu fonduri europene

În 15 octombrie 2019, jurnaliştii de la Rise Project au scris că Dan Barna, şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, „este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”.

Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro, au afirmat jurnaliştii care au prezentat o investigaţie privind câteva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de vicepremierul României.

Dan Barna si Danian Ciolos conduc USRPlus

Valoarea totală a proiectelor europene se ridică la peste 166 de milioane de lei (peste 35 de milioane de euro, la cursul de schimb actual). Ancheta jurnaliștilor de la RISE Project arata că în unele din aceste proiecte, Dan Barna și firma sa au canalizat banii europeni către firme beneficiare unde lucrau prieteni de-ai lui Barna sau chiar sora acestuia, Gabriela Popa. De asemenea, într-unele dintre aceste proiecte au avut loc achiziții supraevaluate sau angajări făcute de formă, mai arată RISE Project. Autoritățile de control și chiar DNA Alba nu au găsit nimic ilegal în proiectele în care a lucrat firma lui Dan Barna, aceasta având și rol de a verifica buna gestionare a banilor europeni cheltuiți în aceste proiecte.