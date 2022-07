Viceprimărița Brașovului, hărțuită de luni de zile. Femeia a fost umilită public de un om de afaceri: „Nu mă simt în siguranță”

In articol:

Apar în spațiul public din ce în ce mai multe cazuri în care femei, fie că dețin o funcție importantă, sunt persoane publice sau nu, sunt amenințate, jignite și umilite public de către bărbați.

După jignirile pe care familia Buhnici le-a adus fetelor și femeilor care au celulită și vergeturi, un nou caz de umilire publică a ajuns mediatizat.

Viceprimarul Brșovului, Flavia Boghiu a fost jignită de un bărbat care are afaceri pe raza orașului. Bărbatul o atacă constant pe femeie, o amenință și îi dorește cele mai rele lucruri politicianului.

Postări prin care Flavia Boghiu este umilită public. [Sursa foto: Facebook ]

Viceprimărița Brașovului, insultată public de un bărbat cu bani

Viceprimarul Brașovului este defăimată pe rețele de socializare de un om de afaceri brașovean. Bărbatul repostează pe profilul său știri la care adaugă texte jignitoare despre Flavia Boghiu.

„Când mă uit la fața ei îmi vine gândul să fac un bordel, să aibă unde să lucreze peste doi ani”, a scris afaceristul pe Facebook.

Alesul local spune că a depus plângere împotriva afaceristului, și nu este singura.

„Pentru felul în care înțelege să se comporte cu o femeie, cu un reprezentant al municipiului, nu am ce să discut despre asta. Am urmat toate căile legale, am depus la momentul respectiv plângere penală și în continuare se fac cercetări. Inclusiv oamenii din primărie au ajuns să depună plângere penală împotriva lui tocmai pentru că hărțuiește funcționarii”, a declarat Flavia Boghiu pentru Digi24.ro.

Viceprimarul Brașovului este hărțuită de luni bune. [Sursa foto: Facebook Flavia Boghiu]

Viceprimarul Brașovului, hărțuită pentru că este femeie

Flavia Boghiu a mai povestit pentru sursa citată că de când a preluat mandatul de viceprimar al orașului Brașov nu a avut probleme doar cu omul de afaceri. Femeia spune că în spațiul public au fost publicate de anumiți indivizi date foarte personale despre ea.

„La momentul la care am făcut plângerile si sesizările, am menționat inclusiv că mi-a fost publicată adresa până la nivel de detaliu de apartament. Am specificat că nu mă simt în siguranță. Mai departe de atât nu pot să intervin peste felul în care se desfășoară lucrurile”, a mai spus Flavia Boghiu pentru sursa citată.

Însă hărțuitorii nu s-au oprit aici. Viceprimarul a primit și telefoane prin care era amenințată și jignită.

„Am primit de-a lungul timpului, de când am atribuțiile de urbanism, și amenințări, dar nu direct de la dumnealui(de la omul de afaceri). Adică nu m-a sunat să mă amenințe vreodată”, a mai spui viceprimarul Brașovului.

În acest moment Flavia Boghiu își dorește ca acestor derapaje să le fie acordată atenție, pentru că sunt periculoase iar amenințările se pot transforma în orice clipă în ceva mai mult. În definitiv, cea mai mare problemă pe care hărțuitorii au cu viceprimarul Brașovului pare a fi faptul că este femeie și că are părul colorat roz.

„Eu cred că în continuare anumiți bărbați nu înțeleg că societatea s-a schimbat și că femeile nu mai pot fi tratate așa cum au fost tratate. Și când vorbesc despre asta mă refer la lucruri cât se poate de normale: de a nu fi tratată într-un anume fel pentru că ești femeie, de a nu se impune voința unui bărbat peste a ta pentru că ești femeie ori de a nu fi luată în derâdere sau să ți se spună în fel și chip doar pentru că ești femeie. Mă bucur să văd că există reacții din partea societății și că societatea începe să înțeleagă că trebuie să avem reacție puternică pentru a schimba felul în care se manifestă anumiți bărbați, pornind de la chestiuni care pot părea inofensive: de la comentariile legate de înfățișarea femeilor până la ceea ce consideră unii bărbați că sunt standardele de frumusețe pe care femeile ar trebui să și le însușească. Dacă ne uităm la societățile mai civilizate, acestea au înțeles că a ne referi la femei sau a evalua femeile doar din punct de vedere al aspectului fizic, e o mentalitate învechită care nu-și mai are sensul. Nu aud în egală măsură vorbindu-se despre bărbați sau făcându-se comentarii și despre fizicul bărbaților”, a mai declarat Flavia Boghiu.