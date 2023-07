Viciul care i-a dat viața peste cap lui Feraru! S-a transformat, treptat, într-o adevărată boală, de care nu știe cum să mai scape: "Când pui mâna pe așa ceva, să ții minte, te-ai nenorocit"

In articol:

Mădălin Feraru a fost invitat în emisiunea „Fiță cu Adiță” și a vorbit despre viciile pe care le are, mai exact despre jocurile de noroc. Acesta a detaliat cum funcționează, de fapt, o dependență în adevăratul sens al cuvântului.

Mădălin Feraru are un viciu care i-a dat întreaga viață peste cap

Mădălin Feraru a făcut dezvăluiri despre patima jocurilor de noroc și dependența în care a căzut din cauza acestora. Nu este un secret pentru nimeni că acesta are un viciu pentru acest tip de jocuri. Tiktokerul a mărturisit că această acțiune îi oferă adrenalină și o viață activă. Tot el a ținut să precizeze că este cel mai rău viciu dintre toate, însă și-l asumă.

„Adiță: Ce vicii ai tu?

Mădălin Feraru: Păi, după cum bine știe toată România, și nu mă feresc, sunt în patima asta a jocurilor de noroc, pe care am liniștit-o foarte mult timp. E o boală, nu mai știu definiția corectă. Am nevoie de adrenalina aia artificială, știi? Nefăcând sport, neavând o viață activă, fiind sedentar, caut să îmi iau dopamină de acolo. Nu recomand absolut niciunui om treaba asta, este un viciu pe care trebuie să ți-l asumi, să nu învinuiești alți oameni pentru ceea ce faci, ceea ce ești. Este, cred, cel mai rău viciu dintre toate. Mai bine eram narcom an. E o chestie și în asta, să învăț ceva din ea. A trebuit să învăț, de la sus, jos, jos, sus, sunt niște filtre prin care eu am trecut ”, a declarat fără reținere Mădălin, în emisiunea de pe canalul theXclusive, Fiță cu Adiță.

Câți bani a pierdut Mădălin Feraru la păcănele

Mădălin Feraru nu a vrut să dezvăluie ce sume a pierdut la jocurile cu noroc și a spus și care este secretul câștigului. Se pare că singura variantă să câștigi la cazinou, este să îți faci unul. Tot acesta a mărturisit și că cea mai mare adrenalină o are atunci când pierde bani.

„Adiță: Mădălin Feraru a pierdut averi la păcănele?

Mădălin Feraru: Prefer să zic pas la asta, nu vreau să vorbesc despre averi, să mă dau grandoman sau să spun cât de prost am fost. Singura modalitate prin care puteți să câștigați la un cazinou, este să vă faceți un cazinou. Alta nu este. Am luat sume exorbitante, dar problema la mine nu mai e de sume, e de adrenalină. Mie îmi place când pierd, mă hrănesc cu treaba aia. Am realizat treaba asta. Dacă câștig, automat mă mai duc. Când pierd, mă enervez pe moment. Nu recomand, când pui mâna pe așa ceva, să ții minte, te-ai nenorocit pe viață!”, a mai povestit Mădălin Feraru.