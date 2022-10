"Viciul" care îi dă bătăi de cap Oanei Lis. Se abține cu greu atunci când vine vorba de acest lucru: "E singura mea dependență, am trecut prin tot felul de stări"

In articol:

Oana Lis a dezvăluit recent că duce o luptă interioară din cauza unei dependențe pe care o are de ani buni. Este vorba despre consumul de zahăr, la care soția lui Viorel Lis nu poate renunța atât de ușor.

Iată ce și-a propus în ultima perioadă!

Oana Lis: "Este foarte, am trecut prin tot felul de stări, inclusiv de nervozitate, de nesomn"

Oana Lis a decis să acorde mai multă importanță stării sale de sănătate, așa că a hotărât să-și "trateze" și singurul viciu pe care îl are: consumul de zahăr. Soția lui Viorel Lis susține că încearcă din răsputeri să scape de această dependență, pe care a căpătat-o în timp.

Blondina spune că vrea să fie un adevărat exemplu pentru cei care îi calcă pragul cabinetului de psihologie: "Zilele acestea încerc să nu mai mănânc zahăr. Motivația nu a fost de slăbit, ci pentru că e singura mea dependență și e una dintre cele mai mari dependențe ale oamenilor din toată lumea. Având în vedere că sunt psiholog și tratez oamenii de dependențe, am vrut să-mi demonstrez în primul rând mie că pot să fiu puternică și să renunț la o dependență. Este foarte, foarte greu, am trecut prin tot felul de stări, inclusiv de nervozitate, de nesomn. Aș fi făcut orice pentru o prăjitură, a fost greu.", a declarat Oana Lis, pentru antenastars.ro.

"Mâncam dulciuri zilnic, de zeci de ani"

Chiar dacă recunoaște că nu este un ingredient sănătos, Oana Lis mărturisește că nu este pregătită să renunțe definitv la zahăr, ci mai degrabă încearcă să găsească un înlocuitor atunci când vine vorba de "ceva dulce": "Am mai suplimentat cu ștevia, cu zaharină și dulciuri fără zahăr. M-a întrebat cineva dacă am slăbit, mi se pare că m-am îngrășat, pentru că mănânc mai multă mâncare.(...)

Nu am zis că nu mai mănânc zahăr niciodată, dar la mine era deja o dependență, adică mâncam zahăr -dulciuri- zilnic, de zeci de ani. Asta creează și un proces inflamator în corp și am zis să am grijă și de mine.", a mai spus Oana Lis.