Victor Becali, amintiri din pușcărie! Cum s-a înțeles cu Cristi Borcea, cât timp au stat în spatele gratiilor. Își aduce aminte perfect fiecare moment: "Acolo e junglă, cine rezistă bine, cine nu, la revedere"

Victor Becali a vorbit recent despre relația de prietenie care s-a legat între el și Cristi Borcea în lunile petrecute în spatele gratiilor. Chiar dacă s-a apropiat și alți deținuți, Becali spune că el și soțul Valentinei Pelinel și-au fost alături unul altuia în cele mai grele momente.

Victor Becali, amintiri din închisoare

Fostul acționar Victor Becali a fost invitat în emisiunea „Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu, unde a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în spatele gratiilor. Acesta a povestit că a împărțit celula cu Cristi Borcea, iar relația lor a devenit una foarte apropiată. Cei doi au fost condamnați în martie 2014 în „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. Ambii și-a ispășit pedepsele, iar acum se află în libertate. Victor Becali a mai povestit că zilele petrecute în închisoare au fost destul de grele și a precizat că nu oricine rezistă să treacă prin așa ceva.

„Victor Becali: Cu mine a stat cel mai mult. Acolo dacă nu îți faci un prieten apropiat... Borcea e ca fratele meu, cine să te încurajeze? Acolo e junglă, cine rezistă bine, cine nu, la revedere.

Adiță Voicu: În afară de Cristi Borcea v-ați mai făcut vreun prieten acolo, în închisoare?

Victor Becali: Da, pot să spun. Cu Nicu Niro, am rămas cu el foarte bun prieten și mai sunt oameni care nu sunt așa cunoscuți. Pentru că să știi, acolo poate întâlnești caractere mai bune decât oameni care nu au făcut nimic sau sunt imaculați în fața legii, dar au caractere mai urâte. Poate nume sonore, celebre. Eu nu am complexe din punctul asta de vedere. Pentru mine este importantă părerea oamenilor care mă cunosc, nu a celor care nu mă cunosc.”, a povestit Victor Becali, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Victor Becali susține că Borcea a rămas marcat de ceea ce a trăit în penitenciar

Într-un alt interviu, Victor Becali mărturisea că soțul Valentinei Pelinel a fost marcat de această experiență și de timpul petrecut în spatele gratiilor. Cristi Borcea chiar ar fi rămas cu coșmaruri, după tot ceea ce a trăit în penitenciar.

„El (n.r.- Cristi Borcea) zice că are coșmaruri. Eu nu am, nu visez nimic. Am văzut foarte mulți care au rămas marcați, dar asta e viața. Erau șobolani, ce, n-a mai văzut șobolani? El a fost afectat, venea să mă trezească: «trezește-te, e în baie». Mă duceam cu el la baie, era tov arășul meu. El are d-astea, și dacă vede gândaci... Mulți foști colegi mă întreabă dacă visez. Nu visez nimic, băi frate”, a declarat Victor Becali, pentru Gsp.ro.