Victor Becali, un familist convins! A făcut dezvăluiri în premieră despre fiica lui, dar nu s-a ferit să vorbească nici despre ginere. Ce relație există între ei: "N-am niciun fel de problemă"

Victor Becali este unul dintre cei mai cunoscuți impresari români, iar faima și-a câștigat-o prin prisma fotbalului. Pe lângă cariera profesională, se bucură și de o familie frumoasă. Este un tată și bunic mândru și nu se ferește să spună asta de câte ori are ocazia.

Victor Becali, un familist convins

Victor Becali a fost recent invitat în emisiunea „Fiță cu Adiță” și nu s-a ferit să vorbească deschis despre familia lui. A dezvăluit că este un tată mândru și are o relație foarte bună cu fiica lui, care i-a dăruit un nepoțel. Cât despre ginerele său, fostul impresar susține că se înțeleg de minune, mai ales că locuiesc în aceeași casă.

„ Victor Becali: Locuiește cu mine (n. red fiica lui), sunt foarte atașat. La noi, la machedoni, băiatul stă cu părinții, eu am locuit cu părinții. Încă se păstrează la noi, în general. La mine a fost un singur copil, acum așa a fost, să fie cu mine, că nu-i obligatoriu, normal se spune că fata trebuie să se ducă după băiat. Așa a fost, este în regulă.

Adiță Voicu: Bănuiesc că și cu ginerele aveți o relație foarte frumoasă.

Victor Becali: Da, fără discuții, n-am niciun fel de problemă.

Adiță Voicu: Nepoțelul vă seamănă?

Victor Becali: Nu știu dacă mă moștenește, mie mi-a fost greu întotdeauna să-mi dau seama. Copiii se schimbă foarte mult, nu poți să-ți dai seama cu cine seamănă. Dar cred că are ceva din taică-su, din partea familiei, și de la fiică-mea, dar nu cred că are ceva de la mine.

Adiță Voicu: Vă mai doriți nepoți?

Victor Becali: Eu mi-aș dori mulți, cine nu și-ar dori, dar asta nu depinde de mine. Mai ales că este singurul băiat.”, a povestit Victor Becali în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Victor Becali nu a fost la evenimentele importante din viața fiicei sale

Chiar dacă Victor Becali își iubește foarte mult fiica nu a putut să fie alături de ea la cele mai importante evenimente, printre care și botezul nepotului său. Fostul impresar nu a fost lângă ei, pentru că în acea perioadă era în spatele gratiilor.

„Nu am fost la cununie, nu am fost când a născut, nu am putut să mă duc la botezul nepotului meu”, a mai mărturisit Victor Becali.