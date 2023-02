Victor Pițurcă a scăpat de controlul judiciar în dosarul măștilor! Primele declarații ale fostului fotbalist, după victoria în instanță: „Cea mai penibilă acuzaţie!”

In articol:

După ce Tribunalul București a admis miercuri contestația de revocare a măsurii dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Victor Pițurcă a scăpat de controlul judiciar.

Se pare că fostul selecționer a avut noroc, după ce a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul măștilor.

Victor Pițurcă [Sursa foto: MediaFax Foto]

Victor Pițurcă, fericit că a scăpat de controlul judiciar

În primă instanță, magistrații aprobaseră solicitarea procurorilor de a-l pasa pe fostul antrenor sun control judiciar. Ulterior, acesta a contestat decizia iar Tribunalul București i-a dat câștig de cauză.

„E normal că am câștigat să mi se revoce controlul judiciar. De ce e normal? Fiindcă acest dosar e o făcătură, care cu greu poate apărea într-o societate normală. Dacă am ajuns să fiu vinovat că mi-am împrumutat fiul să facă o afacere, atunci. Afacere care a fost de la început până la final foarte corectă. Bani curați, taxe plătite la stat! Nimic, dar absolut nimic care să fie incorect.Am fost acuzat de cumpărare de influență, cea mai penibilă acuzație care mi se putea aduce. Cei care m-au acuzat de acest lucru m-au făcut să par în ochii opinie publice ca fiind bandit și escroc. În plus, vă imaginați la ce a fost supusă familia mea în toate aceste zile.

Această victorie, decizia de a-mi fi revocată măsura controlului judiciar, adică de a-mi fi redată libertatea sută la sută, e foarte normală, fiindcă judecătorul a înțeles exact cazul, în urma explicațiilor pe care le-am dat, atât eu, cât și avocații mei. Iar această decizie arată opiniei publice că eu n-am nici o vină în acest dosar”, a spus Victor Pițurcă, conform GSP.ro.

Vă reamintim că Victor Pițurcă a fost audiat într-un dosar de trafic de influență. Acesta a fost acuzat de trafic de influență de către procurorii DNA pentru că, în timpul pandemiei, firma deținută de Alex Pițurcă ar fi realizat măști neconforme.

Primele declarații ale fostul selecționer, după ce a scăpat de controlul judiciar. [Sursa foto: MediaFax Foto]

