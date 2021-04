Victor Ponta, atac dur la adresa lui Vlad Voiculescu: "L-aș băga în închisoare pe Voiculescu"

In articol:

Victor Ponta a făcut declarații neașteptate despre Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății. Președintele Pro România a recunoscut că l-ar băga la închisoare pe acesta, pentru situația paturilor de la Terapie Intensivă.

Victor Ponta, atac la adresa lui Vlad Voiculescu

Duminică seară, Victor Ponta a declarat că „acum un an vorbeam că avem nevoie de locuri la ATI, să cumpărăm echipamente, să pregătim medici. După un an, cum s-a rezolvat?”. În continuare, omul politic a recunoscut faptul că „ pentru asta l-aș băga în închisoare pe Voiculescu, recunosc!”.

De asemenea, Președintele Pro România a vorbit și despre situația dramatică de la Spitalul Foișor.

„Cum a rezolvat el problema cu paturile de la ATI? Le-a luat de la bolnavii de cancer și de la alți bolnavi. Nu s-au adus paturi noi, echipament, medici… Le-a luat de la alte boli! Într-un an nu poți să faci? Să spui care spitale din București trebuie evacuate? Înțelegeau oamenii! Așa, spui vineri seară să plec din spital cu perfuzia?!”, a mai spus el.

Vlad Voiculescu, demis din funcție

Vlad Voiculescu a făcut primele declarații după ce a fost demis din funcția de Ministru al Sănătății.

"Sunt aici să vă spun și m-am gândit mult care să fie abordarea. În continuare mi-e teamă pentru oamenii buni din sistem care asteptau o schimbare. Atunci când superi prea tare sistemul, esti eliminat. Ai nevoie de timp, de oameni ca sa schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni precum doamna Moldovan.

Am preluat un minister al Sănătăţii în colaps. Instituţiile nu se construiesc doar prin comunicare, ci prin echipe, aducand oameni buni, cu timp, cu aşezare.

Am considerat că alegerile au trecut şi că suntem o echipa care vrea sa construiască. Cred ca am gresit atunci când m-am asteptat la o anumită decentă din partea multor politicieni. Am crezut că premierul numit de coalitie nu va folosi forta pe care i-am dat-o pentru ratiuni care tin de carierea sa politica”, a spus fostul ministru al Sănătății.